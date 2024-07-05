Dışişleri Bakanlığı’ndan UEFA’ya çok sert tepki

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Dışişleri Bakanlığı’ndan UEFA’ya çok sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nin (UEFA), A Milli Futbol Takımı oyuncusu Merih Demiral'a iki maç müsabakalardan men cezası verilmesini esefle karşılandığını açıkladı.

Dışişleri'nden UEFA’ya sert tepki

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "UEFA tarafından A Milli Futbol Takımı oyuncumuz Merih Demiral'a iki maç müsabakalardan men cezası verilmesini esefle karşılıyoruz. Uluslararası spor karşılaşmaları toplumları ve ülkeleri birbirine yakınlaştırmak için tertip edilmektedir. Yurt içinde ve yurt dışındaki tüm vatandaşlarımızda derin bir hayal kırıklığı yaratan bu karar, bazı Avrupa ülkelerinde yabancılara karşı ön yargılı davranma eğiliminin giderek arttığı yönündeki değerlendirmeleri güçlendirmiştir" denildi.

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