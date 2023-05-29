Dışişleri: Türk balıkçı teknesine ateş açılmasını kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Suriye rejimi güvenlik güçlerince, Türk balıkçı teknesine uluslararası sularda seyrederken ateş açılmasını kınadı.

Dışişleri: Türk balıkçı teknesine ateş açılmasını kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, uluslararası sularda Türk balıkçı teknesine Suriye rejimi güvenlik güçlerince ateş açılmasına ilişkin açıklamada bulundu. Bilgiç, "Adana Karataş limanından denize açılan Mahmutcan-1 adlı Türk balıkçı teknesine uluslararası sularda seyrederken Suriye rejimi güvenlik güçlerine ait iki gemi tarafından dün ateş açılmasını ve bu şekilde iki balıkçımızın hafif şekilde yaralanması ve teknede maddi zarara sebebiyet verilmesini kınıyoruz. Uluslararası sularda meydana gelen ve Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmasına konu olan bu müessif hadisenin takipçisi olacağımızı belirtmek isteriz" ifadelerini kullandı.

(Kaynak: DHA)

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