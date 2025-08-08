Dışişleri'nden, İsrail'in Gazze'deki askeri harekat kararına tepki

Kaynak: AA
Dışişleri'nden, İsrail'in Gazze'deki askeri harekat kararına tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze’deki askeri harekatını genişletme yönündeki kararına ilişkin olarak, "İsrail’in bölgedeki yayılmacı ve soykırımcı politikasının yeni bir aşamasını teşkil eden, Gazze’deki askeri harekatını genişletme yönündeki kararını en güçlü biçimde kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze'deki askeri harekat kararının ardından Türkiye'den tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada İsrail'in Gazze’deki askeri harekatını genişletme yönündeki kararına yönelik dikkat çeken ifadeler kullanıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "fundamentalist" (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümetinin Filistinlilere karşı uyguladığı soykırımı sürdürmek ve işgali genişletmek için attığı her adımın, uluslararası barışa ve güvenliğe ağır darbe vurduğu, bölgesel istikrarsızlığı artırdığı ve insani krizi daha da derinleştirdiği belirtildi.

"Bölgemizde kalıcı barışın tesisi ancak uluslararası hukukun üstünlüğü, diplomasinin önceliği ve temel insan haklarının korunmasıyla mümkün olacaktır. İşgalci İsrail, savaş planlarını derhal durdurmalı, Gazze’de ateşkesi kabul etmeli ve iki devletli çözüm doğrultusunda müzakerelere başlamalıdır." ifadesi kullanılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gazze'yi yaşanmaz hale getirmek suretiyle Filistinlileri kendi topraklarından zorla göç ettirmeyi amaçlayan bu kararın uygulanmasını önlemek üzere uluslararası toplumu sorumluluklarını yerine getirmeye ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyini İsrail'in uluslararası hukuka ve insani değerlere aykırı eylemlerini önleyecek bağlayıcı kararlar almaya çağırıyoruz."

Son Haberler
Alanyaspor'dan Fenerbahçe protestosu! İstanbul'a geldiler
Alanyaspor'dan Fenerbahçe protestosu! İstanbul'a geldiler
Özel siparişle yapılıyor, teslim almak için 1 yıl bekleniyor! Metrekaresi 50 bin TL
Özel siparişle yapılıyor, teslim almak için 1 yıl bekleniyor! Metrekaresi 50 bin TL
Esenyurt’ta aksiyon filmi gibi kovalamaca! Hırsızın sonu oldu
Esenyurt’ta aksiyon filmi gibi kovalamaca! Hırsızın sonu oldu
Bakan Tunç'tan diploma skandalı açıklaması
Bakan Tunç'tan diploma skandalı açıklaması
Talipleri çıkmıştı! Galatasaray'dan flaş Mauro Icardi kararı
Talipleri çıkmıştı! Galatasaray'dan flaş Mauro Icardi kararı