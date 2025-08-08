Dışişleri'nden, İsrail'in Gazze'deki askeri harekat kararına tepki

İsrail'in Gazze'deki askeri harekat kararının ardından Türkiye'den tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada İsrail'in Gazze’deki askeri harekatını genişletme yönündeki kararına yönelik dikkat çeken ifadeler kullanıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "fundamentalist" (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümetinin Filistinlilere karşı uyguladığı soykırımı sürdürmek ve işgali genişletmek için attığı her adımın, uluslararası barışa ve güvenliğe ağır darbe vurduğu, bölgesel istikrarsızlığı artırdığı ve insani krizi daha da derinleştirdiği belirtildi.

"Bölgemizde kalıcı barışın tesisi ancak uluslararası hukukun üstünlüğü, diplomasinin önceliği ve temel insan haklarının korunmasıyla mümkün olacaktır. İşgalci İsrail, savaş planlarını derhal durdurmalı, Gazze’de ateşkesi kabul etmeli ve iki devletli çözüm doğrultusunda müzakerelere başlamalıdır." ifadesi kullanılan açıklamada, şunlar kaydedildi: