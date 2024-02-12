Dışişleri'nden İsrail'in Refah saldırısına ilk tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Refah’a yönelik saldırıları hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, “İsrail’in Gazze Şeridi’nde yaptığı yıkım ve katliamların sonrasında, güneydeki Refah şehrine yönelik artan saldırılarından dolayı derin endişe içindeyiz.” denildi. Bu operasyonun, Gazze halkını topraklarından çıkarma planının bir parçası olduğu ifade edildi. Açıklamada, devam eden saldırıların Gazze’deki insani durumu daha da kötüleştireceği ve bölgede kalıcı bir ateşkes sağlanması için yapılan çalışmalara zarar vereceği vurgulandı. “BM Güvenlik Konseyi başta olmak üzere, uluslararası toplumun İsrail’i durdurmak için gerekli adımları atmasını istiyoruz.” denildi.

REFAH SALDIRILARI

Filistin’in resmi haber ajansı WAFA, Refah’taki hastane yetkililerinin verdiği bilgilere dayanarak, İsrail’in kente yaptığı saldırılarda 100’den fazla kişinin hayatını kaybettiğini ve hastanelere yüzlerce yaralının geldiğini bildirdi. Filistin Kızılayı da İsrail’in saldırılarının Refah şehir merkezinde yoğunlaştığını ve saldırılarda sivillerin evlerinin de hedef alındığını açıkladı. Yerel kaynaklar, İsrail ordusunun savaş uçakları, ağır topçu ateşi ve savaş gemileriyle denizden eş zamanlı olarak yaklaşık 40 hava saldırısı gerçekleştirdiğini, özellikle yerlerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı birçok evi ve camiyi vurduğunu belirtti.