Dışişleri'nden İsrail'in Refah saldırısına ilk tepki

Kaynak: AA
Dışişleri'nden İsrail'in Refah saldırısına ilk tepki
Türkiye, İsrail’in Gazze Şeridi’nde yaptığı saldırılar sonucu ortaya çıkan yıkım ve katliamların ardından, güneydeki Refah şehrine yönelik artan saldırılardan dolayı büyük kaygı duyduğunu açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Refah’a yönelik saldırıları hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, “İsrail’in Gazze Şeridi’nde yaptığı yıkım ve katliamların sonrasında, güneydeki Refah şehrine yönelik artan saldırılarından dolayı derin endişe içindeyiz.” denildi. Bu operasyonun, Gazze halkını topraklarından çıkarma planının bir parçası olduğu ifade edildi. Açıklamada, devam eden saldırıların Gazze’deki insani durumu daha da kötüleştireceği ve bölgede kalıcı bir ateşkes sağlanması için yapılan çalışmalara zarar vereceği vurgulandı. “BM Güvenlik Konseyi başta olmak üzere, uluslararası toplumun İsrail’i durdurmak için gerekli adımları atmasını istiyoruz.” denildi.

REFAH SALDIRILARI

Filistin’in resmi haber ajansı WAFA, Refah’taki hastane yetkililerinin verdiği bilgilere dayanarak, İsrail’in kente yaptığı saldırılarda 100’den fazla kişinin hayatını kaybettiğini ve hastanelere yüzlerce yaralının geldiğini bildirdi. Filistin Kızılayı da İsrail’in saldırılarının Refah şehir merkezinde yoğunlaştığını ve saldırılarda sivillerin evlerinin de hedef alındığını açıkladı. Yerel kaynaklar, İsrail ordusunun savaş uçakları, ağır topçu ateşi ve savaş gemileriyle denizden eş zamanlı olarak yaklaşık 40 hava saldırısı gerçekleştirdiğini, özellikle yerlerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı birçok evi ve camiyi vurduğunu belirtti.

Son Haberler
Menzil şeyhini karşılarken tuhaf sesler çıkardılar Gündem
Menzil şeyhini karşılarken tuhaf sesler çıkardılar
Bitkisel ürünler organlara nasıl zarar veriyor? Sağlık
Bitkisel ürünler organlara nasıl zarar veriyor?
QNB Sigorta 2023 performansını açıkladı Ekonomi
QNB Sigorta 2023 performansını açıkladı
Öğretmen okul kantininde bıçaklandı Gündem
Öğretmen okul kantininde bıçaklandı
Giresunspor Başkanı 3 litrelik rakı şişesine sarılarak çıplak halde dans etti Spor
Giresunspor Başkanı 3 litrelik rakı şişesine sarılarak çıplak halde dans etti
Ünlü iş insanı kaza geçirip kanlar içinde kaldı! Sosyal medyadan paylaştı Dünya
Ünlü iş insanı kaza geçirip kanlar içinde kaldı! Sosyal medyadan paylaştı
Çizgili Sırtlan fotokapana yakalandı. Nadiren görünüyordu Gündem
Çizgili Sırtlan fotokapana yakalandı. Nadiren görünüyordu