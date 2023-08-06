Dışişleri’nden İsveç’e kınama

İsveç’te PKK’lıların gerçekleştirdiği eylemde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret edilmesi sonrası Dışişleri Bakanlığı’ndan kınama geldi.

KAYNAK: DHA
Dışişleri’nden İsveç’e kınama

Kur'an-ı Kerim yakma, terör propagandası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan provokasyonlar gibi skandallarla gündem gelen İsveç'te dün gerçekleşen çirkin eyleme Dışişleri Bakanlığı tepki gösterdi.

"EN AĞIR ŞEKİLDE KINIYORUZ"
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:
"Stokholm'de bugün (5 Ağustos) düzenlenen bir etkinlikte, bir kez daha, PKK iltisaklı bir grubun terör örgütü sembolleriyle propaganda yapmasına ve Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik çirkin eylemde bulunmasına müsaade edilmesini en ağır şekilde kınıyoruz. İsveç'in PKK ve uzantılarının eylemlerini engellemek bağlamında üstlendiği taahhütlerini hatırlatmak isteriz."

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