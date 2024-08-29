Dışişleri'nden Kerkük açıklaması. Türk İHA'sı düşürülmüştü

Türkiye'ye ait Aksungur silahlı insansız hava aracı, Irak'ın Kerkük kenti yakınlarında düşürülmüş Iraklı askeri yetkili ise Türk SİHA'sını Irak ordusunun düşürdüğünü doğrulamıştı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye ve Irak arasında terörle mücadele alanında giderek kuvvetlenen güçlü ve ortak bir irade bulunmaktadır. Bugünkü olayın tüm ayrıntılarıyla aydınlatılması için Irak makamlarıyla koordinasyon sağlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AKSUNGUR AÇIKLAMASI

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, yaşanan hadiseye ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bugün Kerkük’te yaşanan hadiseyle ilgili açıklama Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı tarafından yapılmıştı.

Olayın tüm ayrıntılarıyla aydınlatılması için Irak makamlarıyla koordinasyon sağlanmıştır.

Türkiye'nin terörle mücadelede kararlılığı tamdır.

Türkiye, Irak topraklarında yuvalanmış terör örgütüyle mücadelesini, BM Şartı’nın 51. maddesinde yer alan meşru müdafaa ilkesi uyarınca sürdürmektedir.

Türkiye ve Irak arasında terörle mücadele alanında giderek kuvvetlenen güçlü ve ortak bir irade bulunmaktadır.

Son dönemde PKK’nın Irak’ta 'yasaklı örgüt' ilan edilmesi ve 15 Ağustos tarihinde Ankara’da imzalanan 'Askeri, Güvenlik İşbirliği ve Terörle Mücadeleye dair Mutabakat Zaptı' bu yaklaşımın ürünleridir.

Söz konusu işbirliğinin sahada somut sonuçlar vermesi ve bu amaçla yetkili makamlar arasındaki eşgüdümün artırılması hususunda her iki ülke de kararlıdır"

Bugün Kerkük’te yaşanan hadiseyle ilgili açıklama Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı tarafından yapılmıştı.



Olayın tüm ayrıntılarıyla aydınlatılması için Irak makamlarıyla koordinasyon sağlanmıştır.



Türkiye'nin terörle mücadelede kararlılığı tamdır.



Türkiye, Irak… https://t.co/Qmhk7KZqeq — Öncü Keçeli | Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü (@SpoxTR_MFA) August 29, 2024

Kerkük'te Türk SiHA'sı düşürüldü