Dışişleri'nden kritik Suriye açıklaması: Yaptırımların kaldırılması...

Düzenleme: Kaynak: AA
Dışişleri'nden kritik Suriye açıklaması: Yaptırımların kaldırılması...

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "Suriye'ye yönelik yaptırımların yürürlükten kaldırılması doğrultusunda son dönemde ABD ve Avrupa Birliği (AB) tarafından atılan adımlar memnuniyet vericidir." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Suriye'ye uygulanan yaptırımların kaldırılmasına yönelik son dönemde ABD ve AB tarafından alınan kararlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

"YAPTIRIMLARIN KALDIRILMASI MEMNUNİYET VERİCİ"

Sözcü Keçeli, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Suriye'ye yönelik yaptırımların yürürlükten kaldırılması doğrultusunda son dönemde ABD ve Avrupa Birliği tarafından atılan adımlar memnuniyet vericidir. Bu düzenlemeler, Suriye'nin istikrar ve güvenliğe kavuşturulması çabalarında kritik önem taşımaktadır. Türkiye, Suriye'de ekonomik kalkınmaya katkı sağlayacak adımları, kurumsal kapasitesi, özel sektörünün girişimci gücü ve işbirliğine açık tüm üçüncü ülkelerle birlikte hayata geçireceği faaliyetler eliyle desteklemeye devam edecektir."

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