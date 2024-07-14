Dışişleri'nden Trump'a yönelik saldırıya kınama

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / AA
Dışişleri'nden Trump'a yönelik saldırıya kınama

Dışişleri Bakanlığı, eski ABD Başkanı ve Başkan adayı Donald Trump’a yönelik saldırıya dair bir açıklama yaparak, saldırı en güçlü bir şekilde kınadıklarını ifade etti.

Dışişleri Bakanlığı, eski ABD Başkanı ve Başkan adayı Donald Trump'ın ABD'deki seçim etkinliği sırasında düzenlenen saldırı hakkında açıklama yaptı.

Bakanlığın resmi X hesabından yapılan açıklamada, "ABD eski Başkanı ve yapılacak seçimlerde Başkan adaylarından olan Donald Trump’a, Pensilvanya eyaletindeki kampanya etkinliği sırasında düzenlenen saldırıyı en güçlü biçimde kınıyoruz. Söz konusu suikast girişimi, aynı zamanda halkın iradesine yapılmış bir saldırıdır. Demokratik siyasete şiddet, darbe ve diğer gayrimeşru yollarla müdahale edilmesi kabul edilemez. ABD’de düzenlenecek seçimlerin huzurlu bir ortamda gerçekleşmesini temenni ediyoruz" denildi.

gsb2ur7waaabi81.jpeg

NE OLDU?

ABD'de, Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, Pensilvanya'da düzenlediği seçim mitingi sırasında kürsüde konuşurken, silah sesine benzer patlamalar sonucunda sağ kulağından yaralandı.

Olayda mitinge katılanlardan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı.

ABD Gizli Servisi, şüpheli bir saldırganın, miting alanının dışındaki yüksek bir yerden kürsünün bulunduğu noktaya birçok kez ateş ettiğini ve saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı "suikast girişimi" olarak tanımlamıştı.

aa-20240713-35135272-35135269-abdde-baskan-adayi-trump-secim-mitingi-sirasinda-duyulan-patlama-sesleri-sonrasi-yaralandi-001.jpg

Son Haberler
Nihal Candan cezaevinden çıkar çıkmaz tatile gitti Magazin
Nihal Candan cezaevinden çıkar çıkmaz tatile gitti
Serinlemek için denize girdi kayboldu Gündem
Serinlemek için denize girdi kayboldu
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi Gündem
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Hesaplara anında 10 bin lira ödeme yapılacak. PTT’ye başvuran alacak Ekonomi
Hesaplara anında 10 bin lira ödeme yapılacak. PTT’ye başvuran alacak
İstanbul'da 'pes' dedirten görüntü! Ayakta caddenin ortasına büyük tuvaletini yaptı Gündem
İstanbul'da 'pes' dedirten görüntü! Ayakta caddenin ortasına büyük tuvaletini yaptı
Trump’a suikast girişiminde FBI’ın şaşırdığı ayrıntı ortaya çıktı Dünya
Trump’a suikast girişiminde FBI’ın şaşırdığı ayrıntı ortaya çıktı
Kulaklık Seçerken Dikkat Edilmesi Gerekenler! Teknoloji
Kulaklık Seçerken Dikkat Edilmesi Gerekenler!