Dışişleri’nden Uluslararası Adalet Divanı'nın ‘İsrail’ kararı açıklaması

Açıklamada, "Hiçbir ülke hukukun üstünde değildir. Divan'ın kararlarının İsrail tarafından hızla uygulanmasını bekliyoruz" ifadesine yer verildi ve bu bağlamda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin gerekli adımları atması çağrısında bulunuldu.

Uluslararası Adalet Divanı'nın kararlarına göre, İsrail'in Gazze'deki Refah bölgesine yönelik saldırılarını durdurması, Refah sınır kapısını insani yardımlar için açması ve BM görevlilerinin bölgeye girişine izin vermesi gerektiği vurgulandı.