Dışişleri’nden Uluslararası Adalet Divanı'nın ‘İsrail’ kararı açıklaması

Kaynak: AA
Dışişleri’nden Uluslararası Adalet Divanı'nın ‘İsrail’ kararı açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'e yönelik ihtiyati tedbir kararını memnuniyetle karşıladığını belirten bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Hiçbir ülke hukukun üstünde değildir. Divan'ın kararlarının İsrail tarafından hızla uygulanmasını bekliyoruz" ifadesine yer verildi ve bu bağlamda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin gerekli adımları atması çağrısında bulunuldu.

Uluslararası Adalet Divanı'nın kararlarına göre, İsrail'in Gazze'deki Refah bölgesine yönelik saldırılarını durdurması, Refah sınır kapısını insani yardımlar için açması ve BM görevlilerinin bölgeye girişine izin vermesi gerektiği vurgulandı.

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