DİSK 1 Mayıs kararını açıkladı

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) ve bazı birlikler 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Maltepe Meydanı'nda kutlayacak.

DİSK 1 Mayıs kararını açıkladı

DİSK, KESK, Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türkiye Diş Hekimleri Birliği (TDB) ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Mimarlar Odası, Beşiktaş Barbaros Meydanı'nda ortak basın açıklaması düzenledi.

Burada konuşan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, 1 Mayıs'ın başta Taksim Meydanı olmak üzere çok güçlü bir tarihi, birikimi ve geleneği olduğunu söyledi. Çerkezoğlu, 1 Mayıs'ın meydanının Taksim olduğunu belirterek, "Taksim'in özgürleştirilmesi mücadelesinin sonrasında 2013 yılından beri var olan Taksim yasağı, bu ülkedeki bütün yasakların simgesidir. Biz inanıyoruz ve biliyoruz ki bu 1 Mayıs 2023, Taksim'in yasaklı olduğu son 1 Mayıs olacaktır" dedi.

Tüm kentlerde halkın 1 Mayıs'ta alanları doldurması çağrısında bulunan Çerkezoğlu, "1 Mayıs’ın katılımcısı bütün kurumlarla birlikte tüm İstanbul halkını İstanbul'da, Maltepe Meydanı'nda, 1 Mayıs meydanında buluşmaya çağırıyoruz" diye konuştu.

Konuşma yapan KESK Eş Genel Başkanı Şükran Kablan Yeşil ile TTB Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı da 1 Mayıs alanlarının doldurulmasını talep etti.

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