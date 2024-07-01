DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nda Bakan Şimşek'e tepki

Kaynak: ANKA
DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nda Bakan Şimşek'e tepki

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "Asgari ücret düşük değil" sözlerine DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu'ndan tepki geldi. Çerkezoğlu "Milyonları açlığa, yoksulluğa mahkum ederek ekonomik ve siyasi güçlerini büyüteceklerini sananlar bilsinler ki "başaramayacaklar"dedi.

DİSK Başkanı'ndan Şimşek'e tepki

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "Asgari ücret düşük değil" sözlerine Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu tepki gösterdi.

Türkiye'de asgari ücretin yüksek olduğunu söylemek akılla, mantıkla, vicdanla bağdaşır bir ifade olmadığını söyleyen Çerkezoğlu, Milyonları açlığa, yoksulluğa mahkûm ederek ekonomik ve siyasi güçlerini büyüteceklerini sananlar bilsinler ki, “başaramayacaklar” ifadeleriyle cevap verdi.

DİSK, DİSK-AR tarafından hazırlanan “Asgari Ücret ve Vergi Raporu” açıklandı. Toplantıya DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, toplantıda yaptığı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "Asgari ücret düşük değil" sözlerine tepki gösterdi.

"ASGARİ ÜCRET BİLE İSTEYE ENFLASYONA EZDİRİLİYOR"

Türkiye'de asgari ücretin yüksek olduğunu söylemek akılla, mantıkla, vicdanla bağdaşır bir ifade olmadığını belirten Arzu Çerkezoğlu, işçileri, yoksullaştıran politikaların terk edilmesi gerektiğini söyledi. Gelirde adalet istediklerini belirten Çerkezoğlu "Emeği ucuzlatmak uğruna, işverenlerin sendikal hakları gasp etmesine seyirci kalınıyor, ILO sözleşmeleri göz göre göre çiğneniyor, Türkiye işçi sınıfının yarısından fazlası asgari ücrete mahkûm ediliyor, asgari ücret ise bile isteye enflasyona ezdiriliyor" dedi

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