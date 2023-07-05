DİSK: TÜİK, ‘Madde fiyat listesi bizde yok’

TÜİK'in enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından DİSK TÜİK’in önünde yaptığı açıklamada, TÜİK’in ‘Madde fiyat listesi bizde yok’ sözlerini kullandığını duyurdu.

DİSK: TÜİK, ‘Madde fiyat listesi bizde yok’

TÜİK'in enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK, yıllık enflasyonun yüzde 38.21 arttığını açıkladı. Aylık enflasyon ise yüzde 3.92 oldu.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), bugün açıklanan haziran ayı enflasyonu sonrası Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) önünde eylem yaptı.

TÜİK'in enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından DİSK TÜİK’in önünde yaptığı açıklamada, TÜİK’in ‘Madde fiyat listesi bizde yok’ sözlerini kullandığını duyurdu.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, TÜİK önünde yaptıkları açıklamayla rakamlardaki şaibelere dikkat çekerek kurumun maaş zamlarında belirleyici olduğunu hatırlattı.

TÜİK önünde yapılan eylemde, “Sefalete teslim olmayacağız”, “TÜİK elini cebimizden çek” sloganları atıldı.

DİSK temsilcileri, TÜİK'in mahkeme kararına rağmen enflasyon sepetini açıklamadığına vurgu yaparken rakamlarla oynanmasıyla emekçilerin maaşlarının çalındığını söyleyerek uygulamalara tepki gösterdi.

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“HALKIN EKMEĞİDİR. BU YÜZDEN BUGÜN TÜİK ÖNÜNDEYİZ”

Arzu Çerkezoğlu, “Enflasyonun hatalı ölçülmesi milyonlarca emekçinin hakkının gasp edilmesine neden oluyor. Enflasyon istatistiki bir mesele değildir, sadece bir rakamdan da ibaret değildir, halkın ekmeğidir. Bu yüzden bugün TÜİK önündeyiz” dedi.

NE OLDU?

TÜİK'in enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK, yıllık enflasyonun yüzde 38.21 arttığını açıkladı. Aylık enflasyon ise yüzde 3.92 oldu.

TÜİK'e göre; enflasyon, haziranda yıllık bazda yüzde 38,21'e gerilerken, bu rakam son 18 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti. Memurların merakla beklediği 6 aylık enflasyon yüzde 19,77 arttı. 12 aylık ortalamalara göre enflasyon yüzde 59.95 olarak gerçekleşti.

TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre; SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarının refah zammı hariç %19,77 zamlanması bekleniyor. Memur maaşları da refah zammı hariç %17,55 oranınca artıyor.

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