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DİSK’in Instagram hesabı kapatıldı

DİSK’in Instagram hesabının kapatıldığı duyuruldu.

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 13:19
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DİSK’in Instagram hesabı kapatıldı

DİSK’in Instagram hesabı kapatıldı
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Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), instagram hesabının kapatıldığını duyurdu.

DİSK tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Ne utanç! DİSK'in instagram hesabı herhangi bir uyarı ve gerekçe gösterilmeksizin kapatılmıştır. DİSK ve Türk işçi sınıfı susturulamaz! instagram bu hatayı düzeltmeli!"

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