﻿DİSK’in Instagram hesabı kapatıldı

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), instagram hesabının kapatıldığını duyurdu.
DİSK tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Ne utanç! DİSK'in instagram hesabı herhangi bir uyarı ve gerekçe gösterilmeksizin kapatılmıştır. DİSK ve Türk işçi sınıfı susturulamaz! instagram bu hatayı düzeltmeli!"
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