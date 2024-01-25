Dişleri fırçalayarak kilo verilir mi?

Kilo vermek isteyenler için en büyük engellerden biri de gece yemek yemek alışkanlığıdır. Gün boyu aç kalan veya öğün atlayan kişiler, gece saatlerinde acıkarak dolaba yönelirler. Bu da kilo alımına ve sağlık sorunlarına neden olur. Peki, gece yemek yeme isteğini nasıl bastırabiliriz? İşte çok basit bir yöntem.



DİŞ FIRÇALAMAK KİLO VERMEYE YARDIMCI OLUYOR

Uzmanlar, gece yemek yeme alışkanlığının, kan şekerindeki dengesizliklerden kaynaklandığını belirtiyorlar. Kan şekerinin düşmesi, açlık hissini tetikler. Açlık hissini bastırmak için ise, vücutta tokluk hormonu olarak bilinen leptini artırmak gerekir. Leptini artırmak için ise, yemeklerden sonra diş fırçalamak yeterli olabilir.

Diş fırçalamak, hem ağız sağlığını korur, hem de gıda kontrolünü sağlar. Yemeklerden sonra diş fırçalayan ve gargara yapan kişiler, temiz ve ferah bir ağız hissine sahip olurlar. Bu da, bir şeyler yiyerek bu hissi bozmak istememelerine neden olur. Ayrıca, diş fırçalamak, tat alma duyusunu da etkiler. Tat alma duyusu azalan kişiler, yemek yemekten daha az zevk alırlar.

Diş fırçalamak, kilo vermeye yardımcı olmanın yanı sıra, diş çürümesi, diş eti hastalıkları, ağız kokusu, çene eklemi rahatsızlıkları gibi pek çok sorunu da önler. Uzmanlar, yemeklerden sonra en az iki dakika boyunca diş fırçalamayı ve günde iki kez gargara yapmayı öneriyorlar.