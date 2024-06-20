Dişleri temizleyen bitkiler ortaya çıktı. İşte uzman görüşleri...

Diş fırçası ve diş macunu, ağız hijyeni için temel unsurları olduğu biliniyor. Fakat kimyasal içerikli diş macunlarından hoşlanmayanlar veya doğal yöntemlere yönelmek isteyenler için alternatif çözümler de mevcut olduğu bildirildi.

Dişleri doğal yollarla temizlemeye yardımcı olan bazı bitkileri, uzman görüşlerini ve bilimsel çalışmaları paylaşıldı.

İşte detaylar...

1. Misvak:

Uzman Görüşü: Diş hekimi Dr. Ayşe Gül Erdem, misvağın diş plağı ve bakteri oluşumunu azaltmada etkili olduğunu ve diş eti hastalıklarına karşı koruma sağlayabileceğini belirtmekte.

Bilimsel Çalışma: 2018 yılında yapılan bir araştırmada, misvak kullanımının diş plağı ve bakteri oluşumunu diş fırçası ve diş macununa kıyasla önemli ölçüde azalttığı gözlemlendi.

2. Karanfil:

Uzman Görüşü: Eczacı Gülten Öztürk, karanfilin antiseptik ve antibakteriyel özellikleri sayesinde ağız kokusunu gidermeye ve diş eti iltihabını önlemeye yardımcı olduğunu ifade etmekte

Bilimsel Çalışma: 2014 yılında yapılan bir çalışmada, karanfil yağının diş plağı oluşumunu ve bakteriyel büyümeyi önemli ölçüde engellediği saptandı.

3. Adaçayı:

Uzman Görüşü: Diş hekimi Dr. Mustafa Erkan, adaçayının anti-enflamatuar ve antiseptik özellikleri sayesinde diş eti iltihabını ve ağız yaralarını tedavi etmeye yardımcı olabileceğini belirtmekte.

Bilimsel Çalışma: 2012 yılında yapılan bir araştırmada, adaçayı gargarasının diş eti iltihabının belirtilerini önemli ölçüde azalttığı ve ağız yaralarının iyileşmesini hızlandırdığı gözlemlendi.

4. Aloe Vera:

Uzman Görüşü: Eczacı Ayşe Yılmaz, aloe vera jelinin anti-enflamatuar ve antibakteriyel özellikleri sayesinde diş eti iltihabını ve ağız yaralarını tedavi etmeye yardımcı olabileceğini ifade etmekte.

Bilimsel Çalışma: 2016 yılında yapılan bir çalışmada, aloe vera jelinin diş eti iltihabının belirtilerini önemli ölçüde azalttığı ve ağız yaralarının iyileşmesini hızlandırdığı saptandı.

Uzmanların Uyarıları:

Dr. Erdem: Bitkisel yöntemleri diş fırçası ve diş macununa alternatif olarak kullanmak yerine tamamlayıcı olarak kullanmak önemlidir. Düzenli diş muayenesi ve profesyonel diş temizliği ihmal edilmemelidir.

Eczacı Öztürk: Bitkisel çözümler her bireyde farklı etkilere yol açabilir. Herhangi bir alerjik reaksiyon veya yan etki gözlemlendiğinde kullanımı bırakılmalı ve doktora başvurulmalıdır.