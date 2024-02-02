Dişlerinizin sararmasını nasıl önleyebilirsiniz

Kaynak: Haber Merkezi
Dişlerinizin sararmasını nasıl önleyebilirsiniz
İşte dişlerinizin sararmasının nedenleri...

Bakımı yapılsa bile dişleriniz sararıyorsa, bunun mutlaka bir açıklaması vardır elbette! İşte o bilgiler...

GENETİK FAKTÖRLER

Ten rengi ve saç rengi gibi kişilerin diş rengi de birbirinden farklı olarak mavi-beyaz, gri- beyaz, kahverengi-sarı veya sarı olabilir. Ayrıca kola, kahve, şalgam suyu gibi içecekler; kırmızıbiber, safran gibi baharatlar; vişne, karadut gibi meyveler dişlerde kalıcı renklenmelere neden olabilir.

ÖKSÜRÜK ŞURUBU

Öksürük şurupları şeker içerdiği için dişlerinizde renk değişimine sebep olabiliyor. Eğer uzun süre kullanırsanız da dişlerinizde lekeler oluşuyor.

TRAVMATİK YARALANMALAR

Dişlerinizde bir travma yaşadığınız her seferde, diş sinirleriniz canlılığını yitirebilir ve dişleriniz grimsileşmeye başlayabilir.

Yeşil çay Siyah ya da kahverengi çaylar dişlerin sararmasına yol açar. Fakat yeşil çay da aynı etkiyi yapar. Çay içtikten en geç 30 dakika sonra dişlerinizi fırçalamalısınız. Ayrıca, eğer aldığınız şey asidik ise, 30 dakika içinde fırçalama yapmak dişlerinize daha da zarar verebilir.

YAŞLILIK

Yaşlandıkça dişte aşınmalar olur, aşınma sonucu dişe beyaz görünümünü veren mine dokusu zayıflar ve diş rengi kararır. Bu doğal sürecin yanında, dışsal ve içsel çeşitli faktörlerle diş rengi kararıp parlaklığını yitirebilir.

Bazı tedaviler Uzun süreli ilaç kullanımı ya da uzun dönemli işlemler, örneğin kemoterapi ya da radyasyon tedavisi de dişlerinizdeki kan akışını bozarak, renklerinin değişmesine sebep olabilir.


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