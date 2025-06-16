Divrik Dağı'nda korkunç kaza: Traktör uçuruma yuvarlandı! 2'si ağır 8 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde Yahyalı ilçesi Kapuzbaşı Mahallesi’nde gerçekleşti. Divrik Dağı’nda yaylaya giden Hasan İbili yönetimindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesiyle uçurumdan düştü.
Kazada sürücü ve römorktaki aynı aileden Kerim P., Cennet P., Fadime P., Barış P., Emine P., Rahime P. ile Ali K. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi. Sağlık ekipleri, yaralıları Yahyalı Devlet Hastanesi’ne ulaştırdı.
Durumu kritik olan 2 yaralı, ambulans helikopterle Kayseri Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Jandarma, kaza hakkında soruşturma başlattı.