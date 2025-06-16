Divrik Dağı'nda korkunç kaza: Traktör uçuruma yuvarlandı! 2'si ağır 8 yaralı

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

Kayseri'de sürücüsünün kontrolü kaybettiği traktör uçuruma yuvarlandı. Feci kazada 2’si ağır, 8 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Yahyalı ilçesi Kapuzbaşı Mahallesi’nde gerçekleşti. Divrik Dağı’nda yaylaya giden Hasan İbili yönetimindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesiyle uçurumdan düştü.

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Kazada sürücü ve römorktaki aynı aileden Kerim P., Cennet P., Fadime P., Barış P., Emine P., Rahime P. ile Ali K. yaralandı.

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İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi. Sağlık ekipleri, yaralıları Yahyalı Devlet Hastanesi’ne ulaştırdı.

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Durumu kritik olan 2 yaralı, ambulans helikopterle Kayseri Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Jandarma, kaza hakkında soruşturma başlattı.

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