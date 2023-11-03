Diyabette etkili 5 süper besin ortaya çıktı

Uzmanı en etkili diyabet besinlerini açıklayarak tavsiyelerde bulunması dikkat çekti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Diyabette etkili 5 süper besin ortaya çıktı

En etkili diyabet besinlerini açıklandı. Uzmanının tavsiyelerde bulunması dikkat çekti. 5 süper besini ve yararları açıklandı.

İşte o 5 besin:

Kurubaklagiller

Posa, kolesterolü düşürmeye, diyabetlilerde kan şekerini dengelemeye ve kabızlığı önlemeye yardımcı olan sağlıklı beslenmenin önemli bir bileşenidir. Günde 25-30 gram posa almak için kurubaklagilleri tercih edebilirsiniz. Kurubaklagiller hem yüksek posa hem de bitkisel protein, demir, çinko, magnezyum ve folik asit gibi değerli besin öğeleri içerir. Bu nedenle diyabetlilerin beslenmesinde haftada iki-üç kere kuru fasulye, nohut, yeşil mercimek gibi seçenekler yer almalıdır.

Kurubaklagillerin demirinden daha iyi yararlanmak için yanında bol limonlu bir salata da ekleyebilirsiniz.

Armut, posa bakımından zengin ve glisemik indeksi düşük bir meyvedir. Glisemik indeks, kan şekerinin ne kadar hızlı yükseldiğini gösterir. Armut, kan şekerini yavaş yükselterek diyabetliler için faydalıdır. Bir orta boy armutu gün içinde bir ara öğün olarak tüketebilirsiniz. Ancak unutmayın; meyveleri süt veya yoğurt gibi bir protein kaynağı ile birlikte yemek hem daha tok tutar hem de kan şekerini daha iyi kontrol eder. Armutun yanına bir bardak süt veya bir kase yoğurt alarak tokluğunuzu arttırabilirsiniz.

Zerdeçal, içindeki kurkumin maddesi sayesinde diyabet üzerinde olumlu etkileri olan bir baharattır.

Kurkumin, antioksidan, iltihap önleyici ve anti kanser özelliklere sahiptir. 2012 yılında yapılan bir araştırmada, prediyabetli 240 kişiye 9 ay boyunca kurkumin verilmesinin diyabeti engelleyebileceği ortaya çıkmıştır.

Turunçgiller, C vitamini ve posa açısından zengin meyvelerdir. Amerikan Diyabet Birliği, greyfurt, mandalina, portakal, limon gibi turunçgillerin diyabetliler için uygun olduğunu belirtmektedir.

Turunçgiller, kan şekerini dengede tutmaya yardımcı olur. Bir orta boy portakal veya 2 küçük mandalina ya da yarım greyfurt 1 porsiyon meyveye eşittir ve gün içinde tüketilebilir. Fakat dikkat edin; greyfurt bazı ilaçlarla etkileşebilir, bu yüzden doktorunuza danışmadan kullanmayın.

Yulaf, beta glukan adlı bir posa türü içerir ve sağlığa yararlıdır. Yulaf, yemek sonrası kan şekerinin ani yükselmesini engeller ve kahvaltı veya ara öğün olarak tüketilebilir. Ayrıca, diyabette kilo kontrolü çok önemlidir ve yulaf tokluk hissi vererek ve sindirimi düzenleyerek kilo yönetimine katkı sağlar.

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