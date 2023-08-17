Diyaliz hastalarını umutlandıracak gelişme. Böbrek naklinde çığır açtılar

ABD'deki uzmanların, bir ilki gerçekleştirmişti. Uzmanlar, genetiğiyle oynanmış domuz böbreğini bir insana nakletmesi organ nakli alanında çığır açmıştı.

Şimdi de aynı ekibin beyin ölümü gerçekleşen bir adamın vücuduna naklettikleri domuz böbreğinin bir aydan fazladır yaşamaya devam ettiği bilgisine ulaşıldı.

ABD‘nin New York şehrindeki NYU Langone Health’te son derece nadir bir operasyonla domuz böbreği insana nakledildiği bildirildi.

Cerrahlar tarafından beyin ölümü gerçekleşen bir adama nakledilen bir domuz böbreği, bir aydan fazla bir süre boyunca normal şekilde çalışmayı sürdürdü.

“HER YIL BİNLERCE KİŞİ BÖBREK BEKLERKEN ÖLÜYOR”

New York Üniversitesi Langone’un organ nakli enstitüsü müdürü Dr. Robert Montgomery, Associated Press, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Press, yaptığı açıklamada, “Bu organ gerçekten bir insan organı gibi mi çalışacak? Şimdilik öyle görünüyor.” dedi.

Montgomery, 14 Temmuz’da ölen bir adamın kendi böbreklerinin genetiği değiştirilmiş bir domuzdan alınan tek bir böbrekle değiştirildiğini ve bunun hemen idrar üretmeye başladığını açıklayarak şunları sözlerine ekledi:

“İnsan böbreğinden bile daha iyi görünüyor”

Ülkenin nakil listesinde 100 binden fazla hasta var ve her yıl binlerce kişi böbrek beklerken öldüğü bildirildi.

BÖBREK NAKLİ NEDİR?

Böbrek yetmezliği; böbreklerin çeşitli nedenlerle tekrar düzelemeyecek şekilde bozulması ve görevlerini yapamamasına bağlı olarak; vücutta su, üre, kreatinin, ürik asit ve diğer zehirli maddelerin birikmesi sonucunda ortaya çıkan bir hastalıktır. Hastalar vücutlarında su birikmesi sonucunda tansiyon yüksekliği, nefes darlığı gibi şikayetlerle veya üre ve diğer zehirli maddelerin yol açtığı bulantı, kusma, karın ağrısı, halsizlik, güçsüzlük, iştahsızlık gibi şikayetlerle ya da potasyum yüksekliği sonucunda kalbin durması riski gibi durumlarla diyaliz ve böbrek nakli (transplantasyon) gibi tedavilere ihtiyaç duyuyor.

BÖBREK NAKLİ KİMLERE YAPILAMAZ?

Böbrek nakli (transplantasyon) yapılamayan hasta çok azdır. Aktif infeksiyonu olanlara nakil yapılamaz. Bu durumdaki hastaların tedavisi yapıldıktan sonra nakil gerçekleştirilebilir. Tümörü olan hastalarda tümör tedavi edildikten sonra tümörün cinsine göre belirli süre beklenerek, nüks olmadığı saptandıktan sonra nakil gerçekleştirilebilir. Tümörün başka organlara sıçradığı durumlarda nakil yapılması mümkün değildir. Kan grubu uyumsuz hastalarda nakledilen böbreği kaybetme riski çok yüksek olması nedeni ile şu an genellikle tavsiye edilmemektedir. Alıcı ve vericinin kanlarının karıştırılması ile yapılan testin (cross-match testi) pozitif olması durumunda da nakil yapılmaz. İleri yaş böbrek nakli (transplantasyon) için göreceli bir engel durumdur. Hastanın biyolojik yaşı, genel durumu ve diğer organların durumu ile birlikte değerlendirilmelidir. Yaş tek başına nakil için engel olarak düşünülmemelidir.