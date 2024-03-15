Diyanet Atatürk’süz Çanakkale anması yaptı. Arıburnu’nda, Conkbayırı’nda, Anafartalar’da düşmanı durduran kimdi ey Diyanet!

Kaynak: Haber Merkezi
Diyanet Atatürk’süz Çanakkale anması yaptı. Arıburnu’nda, Conkbayırı’nda, Anafartalar’da düşmanı durduran kimdi ey Diyanet!
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Cuma hutbesinin son bölümünde Çanakkale zaferine yer verildi. Daha önce de hutbelerde Atatürk’e yer vermeyen Diyanet, yine Atatürk ile ilgili tek kelime etmedi. Ortaya çıkan tabloya "Arıburnu’nda, Conkbayırı’nda, Anafartalar’da düşmanı durduran kimdi ey Diyanet!" yorumu yapıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Cuma hutbesinin son bölümünü Çanakkale zaferine ayırdı. Ancak hutbede Atatürk’e yer vermedi.

Diyanet, daha önce de 29 Ekim, 19 Mayıs ve 23 Nisan gibi önemli günler için yayınladığı hutbelerde Atatürk’e yer vermemişti.

Diyanet’in hutbesindeki ilgili bölüm şöyle:

Önümüzdeki Pazartesi günü Çanakkale Zaferi’nin 109. yıl dönümünü idrak edeceğiz. Çanakkale; şanlı ecdadımızın yedi düvele karşı istiklal ve istikbal mücadelesi verdiği yerdir. Kahraman milletimiz, bütün zorluklara rağmen Çanakkale’de hayâsızca akınlara “dur!” demiştir.

Bugün bize düşen, Çanakkale ruhunu iyi anlamak ve gelecek nesillere aktarmaktır. Şehitlerimizin canları pahasına bize emanet bıraktıkları yüce değerleri yaşamak ve yaşatmaktır.

Bu vesileyle geçmişten günümüze vatan ve mukaddesat uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve bu uğurda mücadele veren kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum.

Yüce Rabbimiz, hak, hakikat ve istikametin temsilcisi olan devletimizi payidar; gariplerin, masum ve mazlumların umudu olan milletimizi bahtiyar eylesin.

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