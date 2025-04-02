Diyanet Başkanı Ali Erbaş'tan boykota teşvik fetvası! 1 ay önce duyurmuştu...

İmamoğlu’nun tutuklanması sonrası protesto ve boykotlar gündemde yerin almaya devam ederken, gençlerden gelen 2 Nisan’da “Tüketimi durduruyoruz” çağrısı ise gündem olmuştu. Dün ise çağrıya karşın Başsavcılık, soruşturma başlattı. Çoğu Bakan ise durumu eleştirdi. Ancak sosyal medyada Diyanet Başkanı Ali Erbaş’ın bir ay önce boykot etmeyenlerin “imanını sorgulasın” çıkışını yeniden gündeme getirdi. Erbaş’ın teşvik ettiği fetva ise dikkat çekti.

2 NİSAN’DAKİ BOYKOT ÇAĞRISINA SORUŞTURMA

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart günü gözaltına alınması ve ardından tutuklanması ile başlayan protesto ve boykotlar gündemde yerini alırken, gençlerden gelen 2 Nisan’da “Tüketimi durduruyoruz” çağrısı dün gündem olmuştu. Boykota birçok siyasi ve ünlü isim destek paylaşımı yapmıştı. Ancak daha sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, destek verenlere ilişkin, soruşturma başlattığını duyurmuştu.

ALİ ERBAŞ: MÜSLÜMAN BOYKOTA UYMUYORSA, İMANINI SORGULASIN

Pek çok Bakan ise boykotlara ilişkin tepki paylaşımları yaptı. Ancak Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın üç ayda iki defa boykot çağrısı yaptığı ortaya çıkması sosyal medyanın gündemi oldu. Erbaş, “Bir Müslüman boykota uymuyorsa, imanını sorgulasın” demişti.

ERDOĞAN’DAN BOYKOT ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Erdoğan’da geçmiş dönemlerde boykota ilişkin, "Bu konuda en etkili yöntem milletimizin fahiş fiyat artışı yapan ürün ve hizmetleri boykot etmeleridir. Satılmayan, alıcısı olmayan ürünün önemi de kalmayacaktır” ifadelerini kullanmıştı.