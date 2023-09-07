Diyanet depremden etkilenen 753 öğrenciyi umreye götürecek

Diyanet İşleri Başkanlığı, 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ildeki 752 üniversite öğrencisini Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında Umreye gönderme kararı aldı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Diyanet depremden etkilenen 753 öğrenciyi umreye götürecek

Başkanlık tarafından belirlenen din görevlileri ile birlikte düzenlenecek 1 haftalık Umre turlarında ilk grup yola çıktı. Umreye gönderilecek olan 752 öğrencinin 10-16 Eylül tarihleri arasında Türkiye’ye geri dönmesi bekleniyor.

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, "Başkanlık olarak bir nebze de olsa orada yaşayan gençlerimizin yaşadıkları acıları gidermek amacıyla onları Mekke-i Mükerreme'ye, Medine-i Münevvere'ye götüreceğiz." ifadesini kullandı.

Öğrencilere yaşadıkları illerdeki il müftüleri koordinesinde umre eğitimleri vereceklerini ifade eden Bircan, "Bizim hem Mekke-i Mükerreme'de hem de Medine-i Münevvere'de ekip başkanlarımız var. Gençlerimiz için 7 günlük bir umre programımız var.

Bu programın 3 gününü Medine, 4 gününü ise Mekke'de planlıyoruz. Bu öğrencilerin bir kısmı Cidde'de inip akabinde Mekke'ye, bir kısmı ise Medine'de inip daha sonra Mekke'ye geçecek." bilgisini verdi.

Bircan, ilk etapta deprem bölgesindeki gençleri umreye göndereceklerini, daha sonra hayırseverlerin desteğiyle 81 ildeki gençleri peyderpey umreye göndermeyi planladıklarını kaydetti.

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