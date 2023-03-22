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Diyanet faiz şampiyonu. Diyanet ‘haram’ dediği verdiği faizden büyük gelir elde etti

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın “Haram” dediği faizden 677 bin TL kazanç sağladığı ortaya çıktı.

Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 09:19
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Diyanet haram dediği faizden 677 bin TL kazanç elde etti

Diyanet faiz şampiyonu. Diyanet ‘haram’ dediği verdiği faizden büyük gelir elde etti
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Bütçesiyle gündemden düşmeyen Diyanet İşleri Başkanlığı’nın vergi ve faiz geliri de belli oldu.

Geçen yıl başlangıç ödeneğini yüzde 47 oranında aşarak 23,5 milyar TL harcamıştı.

Birgün'den Mustafa Bildircin’in haberine göre, faiz karşıtı açıklamalar yapan Diyanet’in faizden yüz binlerce lira, vergilerden ise yüz milyonlarca liralık gelir elde etti.

VERGİLERDEN 462 MİLYON 981 BİN 600 TL’LİK KAZANÇ

Başkanlığın gider kalemlerini içeren Faaliyet Sonuçları Tablosu’na göre Diyanet, geçen yıl vergilerden toplam 462 milyon 981 bin 600 TL’lik kazanç sağladı. Bunun 373,9 milyon TL’si, “Gelir ve kazanç üzerinden alınan vergiler” olarak sınıflandırıldı. Diyanet’in damga vergisi geliri ise 75,2 milyon TL olarak kayıtlara geçti.

VERGİ GELİRLERİNİN DAĞILIMI

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2019 ve 2022 yıllarını kapsayan dört yıllık toplam vergi geliri 2 milyar 874 milyon 837 bin TL olarak kaydedildi. Bu dönemdeki vergi geliri toplamının yıllara göre dağılımı ise şöyle gerçekleşti:

2019: 736 milyon 601 bin TL
2020: 738 milyon 82 bin TL
2021: 937 milyon 172 bin TL
2022: 462 milyon 981 bin TL

TOPLAM 1 MİLYON 63 BİN TL OLDU

Diyanet’in, “Haram” dediği faizden yüz binlerce liralık gelir elde ettiğini ortaya koyan “Gecikme bedelleri” kalemine, 677 bin 244 TL’lik gelir yazıldı. Diyanet önceki yıl da, 386 bin 307 TL’lik faiz geliri elde etti. Böylelikle Diyanet’in 2021 ve 2022 yıllarında faizden elde ettiği toplam gelir 1 milyon 63 bin TL oldu.

Öte yandan Diyanet’in, vadeli mevduat hesabına ilişkin “Müslümanlar faizli mevduata bilerek ve isteyerek para yatırmamalı. Mevduat hesaplarına tahakkuk ettirilen fazlalıklar faiz olup dinen haramdır” fetvası gündeme gelmişti.

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