‘Diyanet İşleri Başkanı Alevi olsun’. BTP lideri Hüseyin Baş’tan flaş çıkış

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, İstanbul’da partisinin aday tanıtım toplantısında konuştu. Baş, burada yaptığı konuşmada, kendisinin hiçbir siyasi parti yöneticisinin cesaret edemediği bir şey söylediğini belirterek, “Bu konudaki samimiyetimin ispatı olarak nitelendiriyorum bunu. O da şu; Diyanet İşleri Başkanını Alevi bir kardeşimiz yapalım” diye konuştu.

MUHALEFETİN İKTİDAR OLMAYA NİYETİ YOK

Konuşmasının devamında ekonomiye de değinen Baş, “Öyle ekonomik bir tablo var ki her gün üstüne iki kat fiyat koyuyor. Bunu çözmemiz lazım bir şekilde. Çözmek için ne yapıyoruz? Diyoruz ki, ‘Bu iktidara bir şans daha verelim bu ekonomiyi çözsün’ şimdi bir kısmımız bunu söylüyor, bir kısmımız da ‘Bu iktidarı iktidarda tutan muhalefete bir oy daha verelim, O gelip bu işi çözsün’ diyor. Yahu kardeşim ne iktidarın bunu çözmeye niyeti var, ne muhalefetin iktidar olmaya niyeti var, sorun burada” diye konuştu.

"BEN SEÇİME GİRSEYDİM FARKLI BİR TABLO ÇIKARIRDIM"

Türkiye’nin her yerinde adaylarının olduğunu belirten Baş, “Bu seçim her yerde bayrağımız dalgalanıyor. Özellikle o yüzde 48'lik seçmene de söylüyorum; bir önceki seçimde bir fedakarlık yaptık. O küçük partilerin yüzde 2.5 - 3 puanlara yaklaştığı yerde ben o seçime girseydim başka bir tablo çıkarırdım ama ben bir fedakarlık yaptım. Siz de ‘Sen bu seçim fedakarlık yaptın, biz de bir dahaki seçim sana oy vereceğiz’ dediniz. Şimdi ben kendime oy istemiyorum, ben adaylara oy istiyorum. İstanbul'u yönetecek, Aydın'ı yönetecek, Trabzon'u yönetecek, Karabük'ü yönetecek, Ankara'yı yönetecek, hülasa 80 ili yönetecek adaylara oy istiyorum çünkü sizin bana bir oy borcunuz var. O borcun ödenme günü gelmiştir” dedi.