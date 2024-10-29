Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş duasında yine Atatürk demedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) Merkez Yerleşke’de düzenlenen T625 Gökbey Helikopteri Teslimat Töreni’ne katıldı.

Düzenlenen törende, TUSAŞ’a yönelik terör saldırısında şehit olan beş kişi anıldı. Helikopter teslimatı sırasında Kur'an tilaveti okundu.

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Kur'an tilavetinin ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, törende bir dua yaptı.

Erbaş, "Bedir’den günümüze din için, İslam için, vatan için şehit olan tüm şehitlerimizin ruhları için, gazilerimizden vefat edenlerin ruhları için, hayatta olanların uzun ömürlere ulaşmaları için, Allah rızası için, El Fatiha" sözleriyle dua etti.

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Ancak konuşmasında, bugün 101. yılını kutlayan Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet’in kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e yer vermemesi dikkat çekti.