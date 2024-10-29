Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş duasında yine Atatürk demedi

Düzenleme: Kaynak: Sözcü
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş duasında yine Atatürk demedi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş bugün TUSAŞ'ta helikopter teslim töreninde yaptığı dua ile yine tepki çekti. Diyanet İşleri Başkanı dua bölümünde bu yıl da ne Cumhuriyet Bayramına ne de Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün adı geçmedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) Merkez Yerleşke’de düzenlenen T625 Gökbey Helikopteri Teslimat Töreni’ne katıldı.

Düzenlenen törende, TUSAŞ’a yönelik terör saldırısında şehit olan beş kişi anıldı. Helikopter teslimatı sırasında Kur'an tilaveti okundu.

Ali Erbaş'ın İsrail'e boykot çağrısı 'Meclisten dışarı'. Damadının boykotu 2 kez deldiği ortaya çıktıAli Erbaş'ın İsrail'e boykot çağrısı 'Meclisten dışarı'. Damadının boykotu 2 kez deldiği ortaya çıktı

Kur'an tilavetinin ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, törende bir dua yaptı.

Erbaş, "Bedir’den günümüze din için, İslam için, vatan için şehit olan tüm şehitlerimizin ruhları için, gazilerimizden vefat edenlerin ruhları için, hayatta olanların uzun ömürlere ulaşmaları için, Allah rızası için, El Fatiha" sözleriyle dua etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a dolar desenli seccade hediye ettiler! Üstelik videosu da paylaşıldıDiyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a dolar desenli seccade hediye ettiler! Üstelik videosu da paylaşıldı

Ancak konuşmasında, bugün 101. yılını kutlayan Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet’in kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e yer vermemesi dikkat çekti.

Son Haberler
TFF, Süper Lig'de 10. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı
TFF, Süper Lig'de 10. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş duasında yine Atatürk demedi
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş duasında yine Atatürk demedi
Ayakkabı üretiminde HILOS devrimi
Ayakkabı üretiminde HILOS devrimi
LinkedIn yeni yapay zeka asistanını tanıttı
LinkedIn yeni yapay zeka asistanını tanıttı
Erdoğan'dan Bahçeli'nin Öcalan çıkışına açıklama
Erdoğan'dan Bahçeli'nin Öcalan çıkışına açıklama