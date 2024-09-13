Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a dolar desenli seccade hediye ettiler! Üstelik videosu da paylaşıldı

Son zamanlarda israflarla gündemdeki yerini koruyan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş dikkatleri üzerine çekti.

Birçok kesimden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a israflar konusunda tepkiler geldi.

Son olarak bir vatandaş, Ali Erbaş'a dolar desenli seccade hediye ettiğine dair video paylaştı.

Videoda ünlü alışveriş sitesinden alınan söz konusu seccadenin Erbaş'ın adresine gönderildiği görüldü.

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Birçok sosyal medya kullanıcısının dolarlı seccadeye ilgi gösterdiği görüldü.

Söz konusu video sosyal medyada beğeni ve izlenme rekoru kırdı.

Birçok sosyal medya kullanıcısı söz konusu videoya yorum yaptı.

Bazı yorumlar şu şekilde:

"Dolar desenli halı... Secdeden kafasını kaldırmaz diye düşünüyorum. Audi desenlisi daha makbule geçerdi bence"

Ali Erbaş’ın yaşadığı lüks konutun ödemelerinin başkanlık bütçesinden yapıldığı; temizlik ve bahçe bakımı gibi işlerin de personele yaptırıldığı ortaya çıkmıştı.

Diyanet'ten yapılan açıklamada, "Söz konusu haberde yer alan ayrıntılı bilgilerin tamamı gerçek dışıdır" denilmişti.