Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ‘koruma’ sorusundan kaçtı: Gazeteciyi görmezden geldi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı’nın Kocatepe Camii fuar alanında düzenlediği Devri Alem Gençlik Fuarı'na katıldı.

Türkiye Diyanet Vakfı binasından yaya olarak fuar alanına gelip giden Erbaş, çıkışta koruma sayısının arttığına ilişkin kendisine yöneltilen soruyu yanıt vermedi.

Erbaş, kendisine soruyu yönelten muhabiri görmezden gelerek yürümeye devam etti.

NE OLMUŞTU?

Son dönemde lüks makam araçları nedeniyle eleştirilerin odağına oturan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, son olarak özel koruma sayısı ile gündeme gelmişti.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nda önceki yıllarda 2 olan özel koruma sayısının, Erbaş döneminde 6’ya çıktığı öne sürülmüştü.

Erbaş'ı koruyan görevlilerin aylık maaşları toplamının 300 bin TL olduğu, yıllık maaşları yurt dışı görevlendirmelerinde de döviz cinsinden yolluk aldıkları iddia edilmişti.