Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan Fatih Camisi imamı Galip Usta'ya ziyaret

Düzenleme: Kaynak: AA
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan Fatih Camisi imamı Galip Usta'ya ziyaret
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bıçaklı saldırıda yaralanan Fatih Camisi imamı Kurra Hafız Galip Usta'ya tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Fatih Camisi'nde hutbe okudu, cuma namazı kıldıran Erbaş, daha sonra Fatih Camisi imamı Galip Usta'nın tedavi gördüğü Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesine gitti.

Ziyaret ettiği Usta'ya, Kabe'nin içinde kendisi için dua ettiğini ifade eden Erbaş, “Dualarımızın, milletimizin ettiği duaların faydasıyla hızlı bir şekilde iyileşiyorsun. Allah bir daha göstermesin. Allah bu tarz üzücü olayları inşallah yaşatmasın. Milletimizin hocalarımıza olan sevgisi bu vesileyle bir kez daha ortaya çıktı. Doktorlarımızdan Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş da Erbaş'a ziyareti sırasında eşlik etti.

diyanet-isleri-baskani-erbastan-fatih-camisi-imami-galip-ustayi-ziyaret-etti-yenicag-2.jpg

diyanet-isleri-baskani-erbastan-fatih-camisi-imami-galip-ustayi-ziyaret-etti-yenicag-3.jpg

diyanet-isleri-baskani-erbastan-fatih-camisi-imami-galip-ustayi-ziyaret-etti-yenicag-4.jpg

diyanet-isleri-baskani-erbastan-fatih-camisi-imami-galip-ustayi-ziyaret-etti-yenicag-5.jpg

Güncelleme: 
Son Haberler
Fenerbahçe’de ayrılık! Rotasyon tamam Crespo gidebilir Spor
Fenerbahçe’de ayrılık! Rotasyon tamam Crespo gidebilir
Borsa günü yükselişle tamamladı Ekonomi
Borsa günü yükselişle tamamladı
Beşiktaş'ta üyelikler incelemeye alındı Spor
Beşiktaş'ta üyelikler incelemeye alındı
Milyonlarca emeklinin beklediği zamlar e-devlete yansıdı. Herkes girip maaşını öğrenebilir Ekonomi
Milyonlarca emeklinin beklediği zamlar e-devlete yansıdı. Herkes girip maaşını öğrenebilir
Trabzon'dan İstanbul'a. Ayrılık açıklandı Spor
Trabzon'dan İstanbul'a. Ayrılık açıklandı
Cenaze dönüşü facia yaşanıyordu. 2 yaralı Gündem
Cenaze dönüşü facia yaşanıyordu. 2 yaralı
Cinsiyet partilerine bir yenisi daha eklendi! Video
Cinsiyet partilerine bir yenisi daha eklendi!