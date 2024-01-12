Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan Fatih Camisi imamı Galip Usta'ya ziyaret

Fatih Camisi'nde hutbe okudu, cuma namazı kıldıran Erbaş, daha sonra Fatih Camisi imamı Galip Usta'nın tedavi gördüğü Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesine gitti.

Ziyaret ettiği Usta'ya, Kabe'nin içinde kendisi için dua ettiğini ifade eden Erbaş, “Dualarımızın, milletimizin ettiği duaların faydasıyla hızlı bir şekilde iyileşiyorsun. Allah bir daha göstermesin. Allah bu tarz üzücü olayları inşallah yaşatmasın. Milletimizin hocalarımıza olan sevgisi bu vesileyle bir kez daha ortaya çıktı. Doktorlarımızdan Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş da Erbaş'a ziyareti sırasında eşlik etti.