Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, Papa Franciscus için taziye mesajı

Kaynak: AA
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, Papa Franciscus için taziye mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Erbaş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"Katolik dünyasının ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Fransuva'nın hayatını kaybettiğini öğrenmiş bulunmaktayım. Bir yıl önce 13 Nisan 2024 tarihinde kendisini ziyaret etmiş, Gazze'de yaşanan soykırımın sonlandırılması konusunda tüm insanlığın harekete geçmesi için birlikte çağrıda bulunmuştuk. Kendisi de cami, kilise, çocuk, kadın, masum demeden Gazze'de gerçekleştirilen saldırılardan dolayı büyük acı duyduğunu ifade etmişti. Katolik vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm Katolik dünyasına taziyelerimi sunuyor, başsağlığı diliyorum."

Son Haberler
UEFA İstanbul Temsilciliğini açıyor
UEFA İstanbul Temsilciliğini açıyor
New York borsası düşüşle açıldı (21 Nisan 2025)
New York borsası düşüşle açıldı
Yargılanan 49 genç hakkında flaş karar...
Yargılanan 49 genç hakkında flaş karar...
Galatasaray'ın Konyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı
Galatasaray'ın Konyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı
Doğada kendiliğinden yetişiyor! Sivaslılar sofralarından asla eksik etmiyorlar
Doğada kendiliğinden yetişiyor! Sivaslılar sofralarından asla eksik etmiyorlar