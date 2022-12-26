Diyanet AVM’ye imam atadı. Vali de onayladı

Halkınsesi.com.tr’de yer alan habere göre, Zonguldak şehir merkezinde bulunan WestaLife alışveriş merkezinde bulunan mescide İl Müftüsü Aşır Durgun'un teklifiyle görevlendirilen imam İ.T.'in ataması Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz tarafından onaylandı.

İmam İ. T., AVM'ye görevlendirme kararını sosyal medyadan paylaşarak herkesten dua istedi.

İmam ve müezzinlere kamuda daha iyi ekonomik koşullarda şef, amir, müdür, daire başkanı olarak görevlendirme yaparak yeni mezun olan imamlara kadro açan hükümet politikası nedeniyle geçtiğimiz yıl Ramazan ayında 164 camide imam yoktu.

AVM'lerde görevli imamların sabah namazı ve yatsı namazını kiminle kılacağı, cuma ve vakit namazlarında ezan okunup okunmayacağı konusunda ise bir açıklama yapılmadı.