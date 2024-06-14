Diyanet İşleri Başkanlığı bayram namaz saatlerini açıklandı

Kaynak: Haber Merkezi
Diyanet İşleri Başkanlığı bayram namaz saatlerini açıklandı

16 Haziran Pazar günü başlayacak olan Kurban Bayramı'nda bayram namazı saatleri açıklandı. İşte 81 ilde il il bayram namazı saatleri.

Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:

Adana: 05.52 Adıyaman: 05.38 Afyonkarahisar 06.07 Ağrı: 05.14

Aksaray: 05.54 Amasya: 05.41 Ankara: 05.54 Antalya: 06.11 Ardahan: 05.12

Artvin: 05.15 Aydın: 06.20 Balıkesir: 06.15 Bartın: 05.52 Batman: 05.27

Bayburt: 05.24 Bilecik: 06.05 Bingöl: 05.26 Bitlis: 05.21 Bolu: 05.57

Burdur: 06.10 Bursa: 06.09 Çanakkale: 06.20 Çankırı: 05.50 Çorum: 05.44

Denizli: 06.15 Diyarbakır: 05.30 Düzce: 05.59 Edirne: 06.15 Elazığ: 05.32

Erzincan: 05.28 Erzurum: 05.21 Eskişehir: 06.04 Gaziantep: 05.43, Giresun: 05.30

Gümüşhane: 05.26 Hakkari: 05.17 Hatay: 05.50 Iğdır: 05.10 Isparta: 06.09

İstanbul: 06.07 İzmir: 06.21 Kahramanmaraş: 05.44 Karabük: 05.52

Karaman: 06.00 Kars: 05.12 Kastamonu: 05.47 Kayseri: 05.47 Kilis: 05.45

Kırıkkale: 05.52 Kırklareli: 06.12 Kırşehir: 05.51 Kocaeli: 06.04 Konya: 06.01

Kütahya: 06.07 Malatya: 05.37 Manisa: 06.19 Mardin: 05.29 Mersin: 05.55

Muğla: 06.19 Muş: 05.23 Nevşehir: 05.50 Niğde: 05.52 Ordu: 05.32

Osmaniye: 05.48 Rize: 05.21 Sakarya: 06.02 Samsun: 05.37 Şanlıurfa: 05.38

Siirt: 05.23 Sinop: 05.40 Şırnak: 05.22 Sivas: 05.28 Tekirdağ: 06.13

Tokat: 05.39 Trabzon: 05.24 Tunceli: 05.30 Uşak: 06.11 Van: 05.16

Yalova: 06.07 Yozgat: 05.47, Zonguldak: 05.55.

Yurt dışında bayram namazı saatleri

Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 06.03'te, Almanya'nın başkenti Berlin'de 05.31'de, İngiltere'nin başkenti Londra'da 05.29'da, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da da 05.41'de eda edilecek.

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