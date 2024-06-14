Diyanet İşleri Başkanlığı bayram namaz saatlerini açıklandı

Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:
Adana: 05.52 Adıyaman: 05.38 Afyonkarahisar 06.07 Ağrı: 05.14
Aksaray: 05.54 Amasya: 05.41 Ankara: 05.54 Antalya: 06.11 Ardahan: 05.12
Artvin: 05.15 Aydın: 06.20 Balıkesir: 06.15 Bartın: 05.52 Batman: 05.27
Bayburt: 05.24 Bilecik: 06.05 Bingöl: 05.26 Bitlis: 05.21 Bolu: 05.57
Burdur: 06.10 Bursa: 06.09 Çanakkale: 06.20 Çankırı: 05.50 Çorum: 05.44
Denizli: 06.15 Diyarbakır: 05.30 Düzce: 05.59 Edirne: 06.15 Elazığ: 05.32
Erzincan: 05.28 Erzurum: 05.21 Eskişehir: 06.04 Gaziantep: 05.43, Giresun: 05.30
Gümüşhane: 05.26 Hakkari: 05.17 Hatay: 05.50 Iğdır: 05.10 Isparta: 06.09
İstanbul: 06.07 İzmir: 06.21 Kahramanmaraş: 05.44 Karabük: 05.52
Karaman: 06.00 Kars: 05.12 Kastamonu: 05.47 Kayseri: 05.47 Kilis: 05.45
Kırıkkale: 05.52 Kırklareli: 06.12 Kırşehir: 05.51 Kocaeli: 06.04 Konya: 06.01
Kütahya: 06.07 Malatya: 05.37 Manisa: 06.19 Mardin: 05.29 Mersin: 05.55
Muğla: 06.19 Muş: 05.23 Nevşehir: 05.50 Niğde: 05.52 Ordu: 05.32
Osmaniye: 05.48 Rize: 05.21 Sakarya: 06.02 Samsun: 05.37 Şanlıurfa: 05.38
Siirt: 05.23 Sinop: 05.40 Şırnak: 05.22 Sivas: 05.28 Tekirdağ: 06.13
Tokat: 05.39 Trabzon: 05.24 Tunceli: 05.30 Uşak: 06.11 Van: 05.16
Yalova: 06.07 Yozgat: 05.47, Zonguldak: 05.55.
Yurt dışında bayram namazı saatleri
Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 06.03'te, Almanya'nın başkenti Berlin'de 05.31'de, İngiltere'nin başkenti Londra'da 05.29'da, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da da 05.41'de eda edilecek.