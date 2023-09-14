Diyanet İşleri Başkanlığının Görev ve Çalışma Yönetmeliği değişti

Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan "Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

KAYNAK: AA
Diyanet İşleri Başkanlığının Görev ve Çalışma Yönetmeliği değişti

Yönetmelikle, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, yurt içi ve dışında, ihtida ile ilgili faaliyetleri yürütecek, ihtida edenlere yönelik işlemleri takip edecek, bu belgelere ilişkin kayıt tutacak.

Genel Müdürlük, Kur'an-ı Kerim'in usulüne uygun olarak okunmasına, anlaşılmasına, öğrenilmesine yönelik çalışma yapmak, hafızlık yapmak isteyenler için Kur'an kursları ve Kur'an eğitim merkezleri açmak, din eğitimi almak isteyenler için kurslar düzenlemek, kurs ve merkezlerle ilgili işlemler yürütmek gibi görevleri de üstlenecek.

Açılan kurs ve merkezlerde okuyan öğrenciler için yurt ve pansiyonlar açacak, buralarda kalan öğrencilerin giderlerinin karşılanmasını sağlayacak müdürlük, Kur'an kurslarının açılış, eğitime ara verme ve kapanışıyla ilgili iş ve işlemleri yürütecek.

Yaygın din eğitimi faaliyetleri çerçevesinde 4-6 yaş grubu çocuklara, gençlere ve yetişkinlere yönelik eğitim programını, okutulacak ders kitaplarını ve yardımcı eğitim materyali ihtiyacını belirleyecek müdürlük, Kur'an eğitim merkezlerinde ve camilerde gündüzlü ve yatılı yaz Kur'an kurslarıyla iş ve işlemleri düzenleyecek.

Müdürlük ayrıca hafızlık eğitimi ve hafızlık tespit sınavlarıyla ilgili iş ve işlemleri, Kur'an-ı Kerim'i okuma yarışmalarını, yurt dışından gelen öğrencilerin Kur'an kurslarında eğitilmeleriyle ilgili iş ve işlemleri, Kur'an Eğitimi ve Öğretimi Kurulunun sekretaryasını yürütecek.

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star eleme potasına kim gitti? 13 Eylül MasterChef All Star dokunulmazlığı kim aldı?
MasterChef All Star eleme potasına kim gitti? 13 Eylül MasterChef All Star dokunulmazlığı kim aldı?
İhracat rekortmeni Türk firma neden İtalyanlara satıldı?
İhracat rekortmeni Türk firma neden İtalyanlara satıldı?
Zeytin ağaçlarının arkasında neler olduğunu Şerafettin Tilki açıkladı. Yöneticiler seyretmedi dahil oldu
Zeytin ağaçlarının arkasında neler olduğunu Şerafettin Tilki açıkladı. Yöneticiler seyretmedi dahil oldu
Herkes görevden alınabilir Egemen Bağış'a dokunulamaz. 5 büyükelçi daha değişti o değişmedi. Demir kazık Egemen
Herkes görevden alınabilir Egemen Bağış'a dokunulamaz. 5 büyükelçi daha değişti o değişmedi. Demir kazık Egemen
MasterChef All Star 88 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 88 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Büyük İstanbul depremi olacak mı? Erhan Afyoncu Şener Üşümezsoy'un deprem teorisini destekledi
Büyük İstanbul depremi olacak mı? Erhan Afyoncu Şener Üşümezsoy'un deprem teorisini destekledi
Son Haberler
Yunanistan'da selin acı bilançosu ortaya çıktı: 16 ölü Dünya
Yunanistan'da selin acı bilançosu ortaya çıktı: 16 ölü
Kadın motosiklet sürücüsü kendisine çarpan taksiyi kilometrelerce kovaladı Güncel
Kadın motosiklet sürücüsü kendisine çarpan taksiyi kilometrelerce kovaladı
Kuntz ve Abdülkerim Bardakçı arasında yaşananlar ortaya çıktı: Sen olmasan da olur Spor
Kuntz ve Abdülkerim Bardakçı arasında yaşananlar ortaya çıktı: Sen olmasan da olur
Alanya'da uyuşturucu operasyonu Güncel
Alanya'da uyuşturucu operasyonu
Do Not Disturb filmi konusu nedir? Cem Yılmaz’ın Do Not Disturb filmi fragmanı yayınlandı mı? Keşfet
Do Not Disturb filmi konusu nedir? Cem Yılmaz’ın Do Not Disturb filmi fragmanı yayınlandı mı?
Cildi gençleştiren besin ortaya çıktı. Güzellik merkezlerine avuç dolu para dökmenize gerek kalmadı Sağlık
Cildi gençleştiren besin ortaya çıktı. Güzellik merkezlerine avuç dolu para dökmenize gerek kalmadı
Hidayet Türkoğlu'nun takım arkadaşı öldü Spor
Hidayet Türkoğlu'nun takım arkadaşı öldü