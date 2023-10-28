Diyanet Milli Eğitim’den imamlara kolaylık istedi

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yeni başlattığı proje için Milli Eğitim Bakanlığı’ndan isteği ortaya çıktı. Diyanet, imamlar için kolaylık istedi.

Diyanet Milli Eğitim’den imamlara kolaylık istedi

Cumhuriyet gazetesinden Sefa Uyar’ın haberine göre, okulöncesi eğitime 4-6 yaş Kuran kursları ile dahil olan Diyanet, imamların okullarda görevlendirilmesinin önünü açan “Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum” (ÇEDES) projesiyle yetinmedi.

Şimdi de “Gençliğe Değer” adı altında yeni bir proje başlattı. Bu kapsamda il ve ilçe müftülükleri, bölgelerinde il ve ilçe milli eğitim müdürlükleriyle iletişime geçmeye başladı.

MÜFTÜLÜK YAZI GÖNDERDİ

Ordu’da Fatsa ilçe müftüsü Aziz Bul tarafından ilçe milli eğitim müdürlüğüne 18 Ekim’de gönderilen yazıda, her bir din görevlisinin “Gençliğe Değer” projesi kapsamında 10 gence ulaşmayı ve “rehberlik etmeyi” hedeflediği kaydedilerek “Görevlilerimize gerekli kolaylığın sağlanması hususunda gereğini arz ederim” denildi. İlçe milli eğitim müdürlüğü, bir hafta sonra tüm okul ve kurumlara, gerekli kolaylığın sağlanması için yazı gönderdi.

‘BU DURUM KABUL EDİLEMEZ’

Projeye ve resmi yazışmaya tepki gösteren Eğitim-Sen Ordu Şube Başkanı Sezgin Yılmaz, “Eğitim sistemini tamamen dini söylemler üzerinden biçimlendirme uygulamalarına her geçen gün yenilerinin eklendiğini” söyledi.

Yılmaz şöyle devam etti:

“Bilimsel, laik eğitim veren okullarımızı Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, cemaatler ve vakıflar ile yapılan protokoller ile dini eğitim kurumları haline getirmiş durumda. Laik eğitim karşıtı adımlar Cumhuriyetin 100. yılında özellikle hız kazandı. Cumhuriyetin 100. yılını coşku ile kutlamaya çalıştığımız bu günlerde, Cumhuriyetin olmazsa olmazı laiklik ilkesine aykırı bu tutum ve durum kabul edilemez. Devletin bütün inançlar karşısında eşit ve tarafsız olması gerekirken belli bir inanç sisteminin kurallarını dayatma haline getirdiği bu tutumunu da kabul etmeyeceğiz.”

İlgili Haberler
Diyanet’in Cuma hutbesinde Cumhuriyet var Cumhuriyet’in kurucusu Atatürk yok. Yuh artık dedirten Cuma hutbesi
Diyanet Türkleri aşağılayan imama soruşturma açtı. Suriyelilerin cesetlerinin mis gibi koktuğunu söylemişti
Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
Gazzeli çocukların son durumu. Dr. Fadia Malhis çekip gönderdi
Gazzeli çocukların son durumu. Dr. Fadia Malhis çekip gönderdi
MasterChef All Star 131. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 131. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
AKP Gençlik Kolları Starbucks’ı protesto ettikleri fotoğrafta aldıkları kahve ve iphone’u masada unuttu
AKP Gençlik Kolları Starbucks’ı protesto ettikleri fotoğrafta aldıkları kahve ve iphone’u masada unuttu
Son Haberler
İsrail gece boyunca Gazze'nin kuzeyinde 150 yeri vurdu Dünya
İsrail gece boyunca Gazze'nin kuzeyinde 150 yeri vurdu
İsrail BM’nin ateş kararını reddetti. ‘Hamas'ı ortadan kaldıracağız’ Dünya
İsrail BM’nin ateş kararını reddetti. ‘Hamas'ı ortadan kaldıracağız’
Ndombele'nin hareketi Okan Buruk'u çılgına çevirdi. Anında kadro dışı bıraktı Spor
Ndombele'nin hareketi Okan Buruk'u çılgına çevirdi. Anında kadro dışı bıraktı
Yüksek maaş almanın formülü tek tek anlatıldı Ekonomi
Yüksek maaş almanın formülü tek tek anlatıldı
Kabataş - Bağcılar Tramvay Hattı'nda arıza Gündem
Kabataş - Bağcılar Tramvay Hattı'nda arıza
Zaniolo'nun bahis soruşturmasında ifadesi alınmıştı. Savunması açıklandı Spor
Zaniolo'nun bahis soruşturmasında ifadesi alınmıştı. Savunması açıklandı