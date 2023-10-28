Diyanet Milli Eğitim’den imamlara kolaylık istedi

Cumhuriyet gazetesinden Sefa Uyar’ın haberine göre, okulöncesi eğitime 4-6 yaş Kuran kursları ile dahil olan Diyanet, imamların okullarda görevlendirilmesinin önünü açan “Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum” (ÇEDES) projesiyle yetinmedi.

Şimdi de “Gençliğe Değer” adı altında yeni bir proje başlattı. Bu kapsamda il ve ilçe müftülükleri, bölgelerinde il ve ilçe milli eğitim müdürlükleriyle iletişime geçmeye başladı.

MÜFTÜLÜK YAZI GÖNDERDİ

Ordu’da Fatsa ilçe müftüsü Aziz Bul tarafından ilçe milli eğitim müdürlüğüne 18 Ekim’de gönderilen yazıda, her bir din görevlisinin “Gençliğe Değer” projesi kapsamında 10 gence ulaşmayı ve “rehberlik etmeyi” hedeflediği kaydedilerek “Görevlilerimize gerekli kolaylığın sağlanması hususunda gereğini arz ederim” denildi. İlçe milli eğitim müdürlüğü, bir hafta sonra tüm okul ve kurumlara, gerekli kolaylığın sağlanması için yazı gönderdi.

‘BU DURUM KABUL EDİLEMEZ’

Projeye ve resmi yazışmaya tepki gösteren Eğitim-Sen Ordu Şube Başkanı Sezgin Yılmaz, “Eğitim sistemini tamamen dini söylemler üzerinden biçimlendirme uygulamalarına her geçen gün yenilerinin eklendiğini” söyledi.

Yılmaz şöyle devam etti:

“Bilimsel, laik eğitim veren okullarımızı Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, cemaatler ve vakıflar ile yapılan protokoller ile dini eğitim kurumları haline getirmiş durumda. Laik eğitim karşıtı adımlar Cumhuriyetin 100. yılında özellikle hız kazandı. Cumhuriyetin 100. yılını coşku ile kutlamaya çalıştığımız bu günlerde, Cumhuriyetin olmazsa olmazı laiklik ilkesine aykırı bu tutum ve durum kabul edilemez. Devletin bütün inançlar karşısında eşit ve tarafsız olması gerekirken belli bir inanç sisteminin kurallarını dayatma haline getirdiği bu tutumunu da kabul etmeyeceğiz.”