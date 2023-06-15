Diyanet-Sen Sendikası'ndan mezuniyet törenleri için skandal sözler: Erotizme dönüştü

Türkiye genelinde okullarda mezuniyet heyecanı yaşanırken öğrencilerin eğlenmesi için özel geceler düzenleniyor. Öğrencilerin bu mutlu gününde düzenlenen etkinlik için “ahlaksız tören” yakıştırmasında bulundu.

Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası’nın (Diyanet-Sen) Amasya Merzifon İlçe Başkanı Hüseyin Kayıkcı, yaptığı açıklamada okulların yılsonu mezuniyet etkinliklerini hedef aldı. Kayıkcı, okullarda yılsonu törenlerinin “ahlaksızlık” olduğunu ve öğrencilerin de bu ahlaksızlığa ortak edildiğini belirtti.

“DEVLET YETKİLİLERİ EL ATMALI”

Mezuniyet törenlerinde, makyaj yapılmasını ve dekolte elbise giyilmesini eleştiren ve bu törenleri ahlaksızlık olarak tanımlayan Kayıkcı şu ifadeleri kullandı:

“Devletin okulunda gayri ahlaki oyunlar oynanıyor, mezuniyet adı altında manevi servet yok ediliyor. Muhafazakâr üniversitelerin yaptığı mezuniyet programlarının diğerlerinin yaptıklarından eksik kalır yanı yok. Liselilerin mezuniyet programları ise erotizme dönüştü. Okul bahçelerinde gencecik kızlar üzerlerinde dini ve milli değerlerimizi ayaklar altına alan kıyafetler giydirilerek oynatılıyor. Kızlar erkekler iç içe. Hareketler, danslar erotizm içerikli. Ortaokul çağındaki çocuklara da bu hastalık bulaştı. Ahlak krizi de yaşıyoruz. Tüm bunlardan aileler, idareciler mesuldür. Devlet yetkililerimizin de mezuniyet vb. programlara bir el atmalarını bekliyoruz.”