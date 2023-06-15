Diyanet-Sen Sendikası'ndan mezuniyet törenleri için skandal sözler: Erotizme dönüştü

Mezuniyet törenleri konusunda konuşan Diyanet-Sen Amasya Merzifon İlçe Başkanı Hüseyin Kayıkcı bu törenlerin "ahlaksız törenler" olduğunu söyledi. Kayıkcı, “Kızlar erkekler iç içe. Hareketler, danslar erotizm içerikli. Devlet yetkililerimizin bir el atmalarını bekliyoruz” dedi.

Diyanet-Sen Sendikası'ndan mezuniyet törenleri için skandal sözler: Erotizme dönüştü

Türkiye genelinde okullarda mezuniyet heyecanı yaşanırken öğrencilerin eğlenmesi için özel geceler düzenleniyor. Öğrencilerin bu mutlu gününde düzenlenen etkinlik için “ahlaksız tören” yakıştırmasında bulundu.

Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası’nın (Diyanet-Sen) Amasya Merzifon İlçe Başkanı Hüseyin Kayıkcı, yaptığı açıklamada okulların yılsonu mezuniyet etkinliklerini hedef aldı. Kayıkcı, okullarda yılsonu törenlerinin “ahlaksızlık” olduğunu ve öğrencilerin de bu ahlaksızlığa ortak edildiğini belirtti.

“DEVLET YETKİLİLERİ EL ATMALI”

Mezuniyet törenlerinde, makyaj yapılmasını ve dekolte elbise giyilmesini eleştiren ve bu törenleri ahlaksızlık olarak tanımlayan Kayıkcı şu ifadeleri kullandı:

“Devletin okulunda gayri ahlaki oyunlar oynanıyor, mezuniyet adı altında manevi servet yok ediliyor. Muhafazakâr üniversitelerin yaptığı mezuniyet programlarının diğerlerinin yaptıklarından eksik kalır yanı yok. Liselilerin mezuniyet programları ise erotizme dönüştü. Okul bahçelerinde gencecik kızlar üzerlerinde dini ve milli değerlerimizi ayaklar altına alan kıyafetler giydirilerek oynatılıyor. Kızlar erkekler iç içe. Hareketler, danslar erotizm içerikli. Ortaokul çağındaki çocuklara da bu hastalık bulaştı. Ahlak krizi de yaşıyoruz. Tüm bunlardan aileler, idareciler mesuldür. Devlet yetkililerimizin de mezuniyet vb. programlara bir el atmalarını bekliyoruz.”

Öne Çıkanlar
TİP kendi üyesini polise ihbar etti. Sosyaliste bak sen
TİP kendi üyesini polise ihbar etti. Sosyaliste bak sen
Fatih Terim fonundaki Fatih Terim'in oyununu Fatih Altaylı ortaya çıkardı
Fatih Terim fonundaki Fatih Terim'in oyununu Fatih Altaylı ortaya çıkardı
Biontech aşılarını öneren profesörler nerede?
Biontech aşılarını öneren profesörler nerede?
Ali Koç TFF seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı. Kulüpler birliğinde tarihi çark
Ali Koç TFF seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı. Kulüpler birliğinde tarihi çark
Ali Koç'un sağ kolu Selahattin Baki'nin zamanında Aziz Yıldırım'dan ne istediği ortaya çıktı
Ali Koç'un sağ kolu Selahattin Baki'nin zamanında Aziz Yıldırım'dan ne istediği ortaya çıktı
Sen misin Büyükekşi'yi desteklemeyen. TFF bu kez Beşiktaş'tan bakın kime cezayı kesti
Sen misin Büyükekşi'yi desteklemeyen. TFF bu kez Beşiktaş'tan bakın kime cezayı kesti
Son Haberler
Haziran'da dolu yağdı her yer beyaza büründü Güncel
Haziran'da dolu yağdı her yer beyaza büründü
Trabzonspor kadın komisyonu kurdu Spor
Trabzonspor kadın komisyonu kurdu
Bildiri yayımlayan Tuncay Mollaveisoğlu Cumhuriyet'in künyesinden çıkarıldı. Mollaveyisoğlu'ndan açıklama geldi Güncel
Bildiri yayımlayan Tuncay Mollaveisoğlu Cumhuriyet'in künyesinden çıkarıldı. Mollaveyisoğlu'ndan açıklama geldi
Devrim Özkan bikinisiyle güneş banyosu yaptı Magazin
Devrim Özkan bikinisiyle güneş banyosu yaptı
Ukrayna'dan kamikazeli taarruz saldırısı Dünya
Ukrayna'dan kamikazeli taarruz saldırısı
TÜİK açıkladı. Hem Türklere hem de yabancılara konut satışı düştü Ekonomi
TÜİK açıkladı. Hem Türklere hem de yabancılara konut satışı düştü
Avustralya yeni Rus büyükelçiliğinin inşasını engelledi Dünya
Avustralya yeni Rus büyükelçiliğinin inşasını engelledi