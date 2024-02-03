Diyanet şimdi de çocukların yemek yediği ele taktı. 'Şeytan yapar' diyerek öğrettiler

Din İşleri Yüksek Kurulu’nun 2018 yılında yayınladığı ve büyük tepki çeken “Sol elle şeytanlar yemek yer” fetvasına benzer bir ifadenin Kur’an kurslarında çocuklara öğretildiği ortaya çıktı.

Birgün gazetesinden Mustafa Bildircin’in haberine göre, Diyanet’e bağlı 7-10 yaş Kuran kurslarının müfredatının, “Değerler Eğitimi” bölümünde, “Adap ve Nezaket” konusu ele alındı. Konu, altı alt başlık halinde müfredata yerleştirildi. Alt başlıklar ise “Yeme-İçme Adabı, Konuşma-Dinleme Adabı, Temizlik Adabı, Cami Adabı, Misafir Karşılama-Uğurlama Adabı, Nezaket Kurallar” olarak sıralandı.

SAĞ EL İLE YEMEK ISRARI

Yeme-İçme Adabı bölümünde ise skandal ifadelere yer verildi. Kuran kursu öğreticilerine kılavuz niteliği taşıyan müfredat kitapçığında yeme içme adabının, “Besmele ile başlama, sağ el ile yeme” ifadeleri ile anlatılması gerektiği kaydedildi. Diyanet’in, “Sağ el ile yemek yeme” öğüdü, 2018 yılında verilen ve kamuoyunda tartışma yaratan fetvayı anımsattı.