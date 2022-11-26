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Dudak uçuklatan rakamlar... Diyanet ve MİT’in bütçesi açıklandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Diyanet’in 2023 bütçesinin 35 milyar 910 milyon liraya çıktığını açıkladı. MİT’in 2023 yılı bütçesi ise 7 milyar 729 milyon 120 bin lira oldu.

Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi - 04:48
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Diyanet ve MİT’in bütçesi açıklandı. Dudak uçuklatan rakamlar

Dudak uçuklatan rakamlar... Diyanet ve MİT’in bütçesi açıklandı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM’de Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kurumların bütçesi üzerinde konuştu.

ANKA’nın haberine göre; Fuat Oktay konuşmasında 2021'de 13 milyar lira bütçesi olan Diyanet'in 2023 bütçesinin 35 milyar 910 milyon liraya çıktığını söyledi.

Oktay, "Başkanlığın 2021 yılı kesin hesap gideri 13 milyar 39 milyon 381 bin liradır. 2022 yılı ödeneği 22 milyar 926 milyon 786 bin lira olup 2023 yılı bütçesi için teklif edilen ödenek tutarı, yüzde 56,6’lik artışla 35 milyar 910 milyon 653 bin lira olarak öngörülmüştür" ifadelerine yer verdi.

Oktay, şu ifadelere yer verdi:

“Dini, manevi ve ahlaki değerleri canlı tutmak amacıyla din hizmeti sunan Diyanet İşleri Başkanlığı, yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirdiği hizmetlerle daima toplumun yanında yer almaktadır. Başkanlık, toplumun her kesimine yönelik toplamda 384 kitap, 21 farklı dilde 222 eser, 776 e-kitap ve benzeri yayınları milletimizin ve insanlığın hizmetine sunmuştur. 2023 yılında gençlik ve aile, sosyal ve kültürel içerikli din hizmetleri, göç ve manevi destek faaliyetlerinden zekat ve kurban hizmetlerine varıncaya kadar pek çok alanda faaliyet gösterilmeye devam edilecektir. Başkanlığın 2021 yılı kesin hesap gideri 13 milyar 39 milyon 381 bin liradır. 2022 yılı ödeneği 22 milyar 926 milyon 786 bin lira olup 2023 yılı bütçesi için teklif edilen ödenek tutarı, yüzde 56,6’lik artışla 35 milyar 910 milyon 653 bin lira olarak öngörülmüştür."

MİT'İN BÜTÇESİ 7 MİLYAR 729 MİLYON TL

Fuat Oktay MİT'in bütçesine ilişkin ise şunları söyledi:

“2021 yılında Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı’na toplam 3 milyar 115 milyon 407 bin lira ödenek tahsis edilmiş olup söz konusu ödeneğin yüzde 99,98’ine tekabül eden 3 milyar 115 milyon 14 bin lirası kullanılmıştır. Kesin hesap giderlerinin yüzde 53’ü personel giderleri olup, geri kalanını sermaye giderleri ve mal ve hizmet alımları oluşturmuştur. Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı’nın 2022 yılı ödeneği 5 milyar 176 milyon 92 bin lira olup, 2023 yılı Bütçe Kanunu Teklifi'nde 7 milyar 729 milyon 120 bin lira ödenek tahsisi öngörülmüştür.”

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