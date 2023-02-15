Diyanet'e muhabir ve yönetmen kadrosu açıldı. Yandaşlara bir kadro daha açıldı

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kamu kurum ve kuruluşlarına kadro oluşturuldu.

Kararname, Resmi Gazete'de yayımlandı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının taşra teşkilatına 5 aile sosyal destek uzmanı,

Diyanet İşleri Başkanlığının merkez teşkilatına muhabir ve yönetmen,

Gençlik ve Spor Bakanlığının taşra teşkilatına 5 gençlik hizmetleri memuru ve 5 spor uzmanı,

İçişleri Bakanlığının taşra teşkilatına 5 çağrı karşılama memuru,

İletişim Başkanlığının merkez teşkilatına 2 iletişim memuru,

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının merkez teşkilatına sınav hizmetleri görevlisi kadroları ihdas edildi.