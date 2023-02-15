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Diyanet'e muhabir ve yönetmen kadrosu açıldı. Yandaşlara bir kadro daha açıldı

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına kadro oluşturulması ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı’nda muhabir ve yönetmen kadrosu açıldı.

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 09:36
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Diyanet'e muhabir ve yönetmen kadrosu açıldı

Diyanet'e muhabir ve yönetmen kadrosu açıldı. Yandaşlara bir kadro daha açıldı
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Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kamu kurum ve kuruluşlarına kadro oluşturuldu.

Kararname, Resmi Gazete'de yayımlandı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının taşra teşkilatına 5 aile sosyal destek uzmanı,
Diyanet İşleri Başkanlığının merkez teşkilatına muhabir ve yönetmen,
Gençlik ve Spor Bakanlığının taşra teşkilatına 5 gençlik hizmetleri memuru ve 5 spor uzmanı,
İçişleri Bakanlığının taşra teşkilatına 5 çağrı karşılama memuru,
İletişim Başkanlığının merkez teşkilatına 2 iletişim memuru,
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının merkez teşkilatına sınav hizmetleri görevlisi kadroları ihdas edildi.

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