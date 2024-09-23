Diyanet'in lüks araç tutkusu sayıştay raporunda 'Maliyet 100 milyonu aştı'

Enflasyon ile mücadelede ve kamudaki harcamaların önüne geçmek adına Kamuda Tasarruf Genelgesi meclisten geçmişti. Tasarruf tedbirlerinden biri ise lüks araç sayıları oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı’ndaki araç sayısı ise dikkat çekiyor. Diyanet'te 2022’de 17 milyonluk araç bulunurken, 2023’te maliyet 100 milyon lirayı aştığı Sayıştay raporunda ortaya çıktı.

GENELGEDE ARAÇ SAYILARI DİKKAT ÇEKİLDİ

Kamuda Tasarruf Genelgesi, devlet kurumlarındaki rekor harcamaları ve enflasyonu kontrol altına almak amacıyla hükümet tarafından hayata geçirilmişti. Yeni tedbirler ile birlikte yasa 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girecekti. Tedbirler içerisinde kamudaki gereksiz sayıdaki araçlarda bulunuyordu. Genelgede yeni araç satın alımı 3 yıl süreyle durdurulduğu belirtilirken, bütçe dışı kaynaklardan taşıt kullanımını izne tabi tutulup, kanunla izin verilenler hariç yabancı araç menşeli araç kullanımını da sonlandırıldığı açıklanmıştı.

DİYANETİN TAŞITLAR HESABI BİR YILDA 5.6 KATLADI

Kamudaki araç sayısında en dikkat çeken kurum ise Diyanet İşleri Başkanlığı oldu. Tasarruf genelgesinin en derinden etkileyecek kurum diyanet olacak görünüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Sayıştay’a sunduğu mali tablolarında taşıt hesabındaki yükseliş dikkat çekti. 2021 yılında taşıtlar hesabında 17 milyon 363 bin 891 bin TL olan Diyanet’in 2022 yılında Taşıtlar hesabında 17 milyon 670 bin 546 TL olduğu görüldü. 2023 ise rekor kırdı, tutar 100 milyon 85 bin 377’ye geldi. Bir sene içerisinde diğer yıla göre 5.6’ya katladı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a verilen Audi A8 ile bu konu gündeme gelmişti. Erbaş’ın A8’i iade etmesi sonrasında Diyanet otoparkındaki araç sayısının kiralık olanlarla birlikte 408 olduğu duyurulmuştu. 408 aracın 283’ü binek araçlar olduğu belirtildi.

HARCAMALAR EKSİYE DÜŞTÜ

Sayıştay Başkanlığı’na sunulan mali raporlarda Diyanet İşleri Başkanlığı’nın vergilerden elde ettiği gelirde yıllara göre azalma olduğu görüldü. 2019 yılında 736 milyon 596 bin 350 TL vergi geliri elde ederken sırasıyla; 2020’de 738 milyon 82 bin 783 TL, 2021’de 937 milyon 172 bin 547 TL, 2022’de ise 462 milyon 981 bin 600 TL vergi gelirini kasasına koydu. 2023 yılında ise elde edilen vergi geliri 407 milyon 834 bin 475 TL diğer yıllara göre azaldığı göze çarpıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2023 yılı dönem faaliyet harcamaları neticesinde eksi 47 milyar 389 milyon 352 bin TL açık verdi. Kurum öz kaynakları toplamı ise 5 milyar 790 milyon 714 bin TL olarak belirledi.