Diyanet'in özel yemek listesi gündemden düşmüyor. Bir tek kuş sütü eksik

Kaynak: BirGün
Diyanet'in özel yemek listesi gündemden düşmüyor. Bir tek kuş sütü eksik
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Elazığ’da, aday din görevlileri için düzenlediği yemek ihalesinde kurumun "özel yemek" listesi olduğunun ortaya çıkmasının ardından tepkiler çığ gibi büyüdü. Sık sık biftek ve kebap gibi et yemeklerinin hazırlanmasını isteyen Diyanet, “Sebze yemekleri bile bol etli olsun” derken, söz konusu yemek listesi gündem düşmüyor.

Milyarlarca liralık bütçesi ve lüks makam araçlarıyla gündemden düşmeyen Diyanet İşleri Başkanlığı’na dair tartışma yaratacak bir gelişme daha yaşanmıştı. Diyanet, Elazığ Harput Dini İhtisas Merkezi’ndeki “Aday din görevlileri” için 26 Mart günü bir yemek ihalesi gerçekleştirildi.

İhale, 210 günlük yemek hizmeti için düzenlenirken, söz konusu ihaleyi, yaklaşık 13 milyon TL teklifle Aşsa Grup Yemekçilik Şirketi aldı. Diyanet tarafından hazırlanan ihale dosyasında, verilecek yemeklere ilişkin detaylara yer verildi.

ekran-goruntusu-2024-05-05-124056.pngEmekliler 10 bin TL, asgari ücretliler ise 17 bin TL ile geçinmeye çalışırken Diyanet’in sofrasında, sıklıkla et ağırlıklı yemeklerin çıkmasının istendiği ve sebze yemeklerinin bile bol etli olmasının söylendiği ifade edildi.

Her geçen gün daha da ağırlaşan ekonomik kriz ve artan enflasyonla yaşamaya çalışan asgari ücretli ve emeklilerin durumu gözler önündeyken, Diyanet’in düzenlediği ihaledeki “özel yemek listesine” tepkiler çığ gibi büyüdü.

i-1.webpDiyanet’in “özel yemek listesinde” şu ayrıntılara yer verildi:

• “Haftanın dört gününde biftek, bonfile, et haşlama, et kızartma, rosto, tavuk, ciğer, kebap türleri, rosto, kuru köfte, İzmir köfte, kadınbudu köfte, dalyan köfte, iskender kebap vb. gibi etin hakim olduğu yemekler ana yemek olarak verilecek.

• Haftanın üç gününde de mevsime göre taze sebzeler, kuru sebze yemekleri parça etli konserve ya da taze sebze yemekleri, bezelye, patlıcan musakka, etli dolma ve sarmalar vb. (bu yemeklerde de yeterli oranda et veya kıyma kullanılacaktır) verilecek. Garnitürler yemek çeşidi sayılmayacaktır. Dini bayramlarda da etin hakim olduğu ana yemekler verilecek.

• Dana eti; 1,5-2 yaş arasındaki danalardan elde edilmiş olacak.

• Tavuklar: Orta derecede derin ve uzun göğüs kemiğinin sivri kısmına kadar tüm uzunluğunca taşıdığı et dolayısıyla, ona yuvarlak bir görünüm vermeye yetecek kadar etli, üzerinde boyun bulunmayan, kanat tamamen çıkarılmış ve sırt kemiği alınmış olacaktır. But: İyi etlenmiş, aşağı doğru taşıdığı et dolayısıyla yuvarlak, dolgun bir görünüş kazanmış, arka orta ayrılmış ve kuyruk sokumu alınmış olmalı.

• Yemek üretiminde kullanılacak kuru gıdalar, yeni sene mahsulü, yeterli derecede kurumuş, taneleri tek çeşitli, normal büyüklükte olacak, buruşmuş olmayacak, piyasanın en iyisi ve lezzetli cinsinden olacak.

• Makarna ve böreklerde beyaz peynir veya kaşar kullanılacak.”

bir-kus-sutu-eksik.webpCHP’DEN TEPKİ GELDİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, aday din görevlileri için düzenlenen yemek ihalesindeki listeye tepki gösterdi.

Gürsel Erol, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın lüks ve şatafatı ile gündemden düşmediğinin altını çizerken, "Çocuklarının beslenme çantalarını dolduramayan annelerin, beyaz et bile tüketemeyen emeklilerin, tüketmesi gereken besinlerin onda birini bile tüketemeyen gençlerin ve bunların karşısında boynu bükük kalan babaların karşısında Harput Dini İhtisas Merkezi rostoları, kebapları, bonfile ve biftekleri havada uçuşturduğu özel yemek listesini hangi yüzle savunacaktır" ifadelerini kaydetti.

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