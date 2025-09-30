Diyanet'te 22 yıl sonra yeni karar! Cübbedeki düğme kalkıyor

Diyanet İşleri Başkanlığı yeni bir döneme adım atıyor. Görev süresi 16 Eylül’de sona eren Ali Erbaş'tan geriye lüks araba tartışmaları, VIP umre ziyaretleri, beş yıldızlı otel toplantıları ve fahiş harcamalar kaldı. Erbaş’ın yerine başkanlığa getirilen Safi Arpaguş’un, kurumu daha sade ve tartışmalardan uzak bir anlayışla yönetmesi bekleniyor.

Nefes'in haberine göre, Diyanet İşleri Başkanlığı’nda yeni dönemin ilk adımı makam aracında Togg tercih edilmesiyle atıldı. İknci adım ise kıyafetlere geldi. Yeni dönemde İslam’ın gösterişten uzak durma prensibi gereği cübbelerdeki düğmeler kaldırılırken, nakışlı ve gösterişli kıyafetlere de sınırlama gelecek.

DÜĞMESİZ CÜBBE GERİ GELİYOR

Osmanlı döneminde ve Cumhuriyet’in ilk yıllarında uygulanan, imam ve ulemanın 'düğmesiz cübbe'si geri gelecek. Bu değişiklikle, din adamlarının siyasi iradeden bağımsız olduğu mesajı verilmesi hedefleniyor.

2003 yılında Ali Bardakoğlu döneminde başlayan ve Mehmet Görmez ile Ali Erbaş’ın başkanlıklarında devam eden “önü iliklenmiş cübbe” uygulaması, yeni dönemde kaldırılacak.

DUALARI ARTIK İL MÜFTÜLERİ YAPACAK

İllerde düzenlenen törenlerde de duaları artık başkan yerine il müftüleri yapacak. Başkanlık, yalnızca Cumhurbaşkanı’nın katıldığı etkinliklerde veya devletin üst düzey toplantılarında görev alacak.

