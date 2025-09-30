Erdoğan'a yakın isimlerdendi! Cemil Çiçek'ten bomba çıkış

AKP iktidarının ilk Adalet Bakanı, Eski TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek'in, memleketi Boğazlıyan’da kendi adını taşıyan okulun açılışında yaptığı konuşmada Cumhuriyet ve demokrasi vurgusu yapması dikkat çekti. Çiçek “Cumhuriyetin bize kazandırdıklarını korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak en büyük sorumluluğumuzdur” ifadelerini kullandı.

Çiçek, “Eğer bugün burada konuşabiliyor ve bu tür hizmetlere küçük de olsa katkı sunabiliyorsam, bunu Cumhuriyet’e borçluyum” dedi.

"ÜLKEDE YAŞADIĞIMIZ PROBLEMLERİN TAMAMI DOĞRU EĞİTİM ALAMADIĞIMIZDAN"

Eğitimin önemini değinen Çiçek, ülkede yaşanan problemlerin tamamının ya doğru eğitim alınamadığından ya yetersiz eğitimden kaynaklandığını belirtti.

Çiçek'in "Siyasi tartışmaları yapalım, bunlar demokrasilerde olur, olacaktır. Ama tartışmayı doğru bir zeminde yapacaksak şunu çok net olarak söylüyorum. Türkiye'nin önümüzdeki günlerde, önümüzdeki zamanda önümüzdeki Türkiye yüzyılında 193 ülke sıralamasında yerini belirleyecek olan eğitim seviyemizdir, eğitimimizin geldiği noktadır. Bu işi düzeltemezsek ne söylersek söyleyelim olduğumuz yerde patinaj yapmaya devam ederiz. Onun için insanımızı iyi eğitmemiz gerekiyor." değerlendirmesi de dikkat çekti.

"BABA MİRASI HARCAR GİBİ..."

Cumhuriyet'in kazanımlarına sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan Çiçek, "her toplantımızda bu mücadeleyi kazanan, kazandıran ve bize bu coğrafyayı vatan yapan büyüklerimize, Atatürk başta olmak üzere bütün şehitlerimize, din ve devlet büyüklerimize, öğretmenlerimize hepsine rahmet okumak boynumuzun borcudur." hatırlatması yaparak "Bu unutmamamız lazım. Sanki bu vatan gelişi güzel kazandı. Böyle kolaylıkla elde edildi. Baba mirası harcar gibi bu Cumhuriyeti, Cumhuriyet'in nimetlerini ve kazanımlarını göz ardı ediyoruz. Bir tanesi budur. Bunu çocuklarımıza iyice öğretmemiz lazım. Onun için birinci bileceğimiz husus milli mücadeledir. İkincisi Cumhuriyet. Eğer bugün ben karşınızda konuşabiliyorsam, bu türlü hizmetlere karınca kararınca vesile olabildiysem bunu Cumhuriyete borçluyum." dedi.

"DEMOKRASİ OLMAZSA..."

Çiçek, bu sebeple yerli, yersiz Cumhuriyet tartışmalarını sıkıntılı ve sorunlu bulduğunu ifade ederek "Üçüncüsü de demokrasidir. Demokrasi olmazsa başka türlü sıkıntılar arka arkaya gelir." ifadelerini kullandı.

Çiçek'in sosyal medyada gündem olan açıklamaları 'iktidara gönderme mi?' yorumlarına sebep oldu.

