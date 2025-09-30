AKP'li belediyelere bakın neden soruşturma açılmıyormuş! Bakan Yılmaz Tunç'tan dikkat çeken açıklama

CHP'li belediyelere operasyonlar sürüyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, AKP’li belediyeler hakkında işlem yapılmamasını eleştirerek "Türkiye’de ikili hukuk sistemi mi işletilmektedir?" sorusuna yanıt verdi. Bakan Tunç, Özgür Özel'in "siyasi koordinasyon" ve "ikili hukuk" iddialarına karşı yetki ve sorumluluğun yargıya ait olduğunu söyleyerek, bilgi eksikliği gerekçesiyle kapsamlı bir cevap vermekten kaçındı.

Bakan Tunç, soruşturmalarıla ilgili Bakanlık olarak bilgi sahibi olmadıklarını öne sürdü. Operasyonların gizlilik çevçevesinde yapıldığını iddia eden Tunç, konuyla ilgili kimsenin yetkisi dışında talimat veremeyeceğini belirtti.

T24'ten Ceren Bayar'ın haberine göre, Adalet Bakanı Tunç, bu soruya doğrudan AKP'li belediyeler özelinde cevap vermek yerine, topu Anayasa ve Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) ilgili maddelerine attı.

'KİMSE YETKİSİ DIŞINDA TALİMAT VEREMEZ...'

Tunç, Anayasa'nın 9. ve 138. maddelerine atıf yaparak, yargı yetkisinin bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılacağını; hiçbir organ, makam veya kişinin yargı yetkisinin kullanılmasında talimat veremeyeceğini belirtti.

Tunç'un açıklamasındaki "Sözü edilen bu düzenlemeler çerçevesinde, işlendiği iddia edilen bir suçla ilgili delillerin takdiri ve olayın vasıflandırılması da dâhil olmak üzere, soruşturma yürütülmesi, koruma tedbirlerine başvurulması ve sonucuna göre kamu davası açılmasında tüm yetki ve sorumluluk yargı mercilerine aittir." değerlendirmesi dikkat çekti.

'GİZLİ OLARAK YÜRÜTÜLEN...'

Bakan Tunç, CMK'nın 157. maddesindeki soruşturmanın gizliliği ilkesine dayanarak, "Gizli olarak yürütülen ve yargısal faaliyet kapsamında kalan soruşturma aşamasında ne tür işlemler yapıldığına dair Bakanlığımızda bilgi ve belge bulunmamaktadır" dedi.

MELİH GÖKÇEK SAATLER ÖNCESİNDEN DUYURMUŞTU

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Ankara Belediyesi'ne yapılan operasyonu, eski ABB Başkanı Melih Gökçek'in sosyal medya paylaşımından saatler sonra duyurması gündem olmuştu. Gökçek, paylaşımında "Hazır mısın Ankara? Hazır mısın Türkiye? Ankara'da milyarlık vurgun patlıyor..." ifadelerini kullanmıştı.

Ankara Büyükşehir Belediye Bakanı Mansur Yavaş, belediyenin 2021-2024 yılları arasındaki konserlerine yönelik soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde Ankara Belediyesi'ne düzenlenen operasyonun ardından, eski ABB Başkanı Melih Gökçek dönemi için tespit ettikleri yolsuzluk iddialarını yeniden gündeme getirmiş "Melih Gökçek ve ailesinin tümü yargılanmadan, hapse girmeden ve yaptıklarının hesabı sorulmadan bu ülkede asla adaletten bahsedilemez" demişti.

