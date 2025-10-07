Diyanet’te bomba iddia: En yüksek oyu alan aday seçilmedi! Erdoğan listeyi onayladı…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş’un önerisiyle Din İşleri Yüksek Kurulu’na 16 yeni üye atadı. Atamalar, 3 Temmuz’da gerçekleştirilen tercih seçimi sonuçlarına dayanıyor. Seçimde, Diyanet’in üst düzey yöneticileri, 81 il müftüsü ve ilahiyat fakültesi dekanları 24 adayı belirledi.

EN YÜKSEK OYU ALAN ADAY SEÇİLMEDİ

Sözcü'de yer alan haberde; Safi Arpaguş, 78 ile 156 oy arasında değişen oylarla seçilen 24 adaydan 12’sini seçti; 4 üye ise üniversite kontenjanından belirlendi. Erdoğan, bu listeyi onayladı. Ancak, 156 oyla en yüksek oyu alan Diyanet uzmanı Hüseyin Arı listeye alınmadı. Onun yerine 86 oyla 22’nci sırada yer alan Lokman Arslan tercih edildi.

İLK KEZ YAŞANDI

Din İşleri Yüksek Kurulu üyelik seçimleri beş yılda bir yapılıyor ve geleneksel olarak en yüksek oyu alan aday, hem seçmenlere saygı hem de adalet ilkesi gereği kurula seçiliyordu. Ancak Diyanet tarihinde ilk kez, en fazla oyu alan aday kurul üyesi olamadı.

KAYNAKLAR: YENİ BAŞKANLA BİRLİKTE ADALET BEKLENTİSİ ZEDELENDİ

Deniz Ayhan’ın diyanet kaynaklarından edindiği bilgide, “Yeni başkanla birlikte adalet beklentisi vardı, ancak bu seçimle bu beklenti zedelendi. Ali Erbaş döneminde helallik isteme durumu yaşanmıştı. Yeni üyelerin istifa etmesi halinde adalet yeniden tesis edilebilir” değerlendirmesi yapıldı.