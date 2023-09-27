Diyanet'te Hac yolsuzluğu iddiası. Kim bu çete?

Gazeteci Timur Soykan, Diyanet içinde çeteleşmiş bir grup tarafından hac kurasını kazanan kişilerin bilgilerinin çalındığını ve sözde yedek üyelere satıldığını iddia etti. Olayda en az 380 kişinin mağdur olduğunu belirtti.

Diyanet'te Hac yolsuzluğu iddiası. Kim bu çete?

Diyanet İşleri Başkanlığı ile ilgili skandal bir iddia gündeme geldi.

Gazeteci Timur Soykan, dün akşam katıldığı Halk TV canlı yayınında, hac kuralarında yapılan yolsuzluğu açıkladı.

Soykan'ın aktardığına göre, Diyanet içerisindeki bir grup, hac kurasını kazanan kişilerin başvuru belgelerindeki kişisel bilgilerini sızdırdı. Çete, Hac hakkı kazanmış kişiler adına kuruma bir dilekçe yazarak, "maddi" veya "sağlık" sebepleri öne sürdü ve "Hakkımdan feragat ediyorum" beyanında bulundu.

Rızaları dışında yazılan bir dilekçeyle hacılık hakları elinden alınan kişiler yerine, hacılık hakkını "satın alanlar" hacca gitti.

"Hac ziyaretinde bile rüşvet ve yolsuzluk dönüyor. Bunlar Diyanet'te yaşanıyor. Böyle bir rezalet olur mu? Hac ziyaretinde yolsuzluk olur mu ya? Hac parasının ne zorluklarla nasıl biriktirildiğini kendi babaannelerimizden anneannelerimizden biliriz." diyen Timur Soykan, konuşmasına şöyle devam etti:

"İslam'ın beş şartından birini yolsuzluğa alet ettiler. 380 mağdur var şu an. Bu bilinen rakam. 114 kişinin ifadesi alındı, soruşturma hala devam ediyor."

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