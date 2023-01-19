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Vatandaşa akşam pazarı önerisinde bulunan Diyanet’in tesisi için milyonluk kaynak

Diyanet'in İzmir'de kurduğu tesis için harcayacağı toplam para dudak uçuklattı. Başkanlığa, tesis için 279,1 milyon TL kaynak verildi. 

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 10:28
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Diyanet’ten İzmir'deki tesis için milyonluk kaynak

Vatandaşa akşam pazarı önerisinde bulunan Diyanet’in tesisi için milyonluk kaynak
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BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Yurttaşın alım gücünü altüst eden ekonomik krize karşı, “Akşam pazarı” önerisinde bulunan Diyanet’in İzmir’de yapımına devam edilen Dini Yüksek İhtisas Merkezi için ayrılan bütçe açığa çıktı. Toplam 23 bin metrekare alana inşa edilen merkez için 2022’de 18 milyon TL harcandığı, 2023’te 67,3 milyon TL daha harcanacağı öğrenilirken 2025’e kadar tesis için öngörülen toplam harcamanın 279,1 milyon TL olduğu belirtildi.

279 MİLYON 185 BİN TL AYRILDI

Türkiye’de giderek derinleşen ekonomik krizi yok sayan astronomik harcamaları nedeniyle tartışılan Diyanet İşleri Başkanlığı’nca inşa edilen İzmir Dini Yüksek İhtisas Merkezi için harcanacak toplam para dudak uçuklattı. 2022 yılında yapımına başlanan ve 2025 yılına kadar tamamlanması planlanan 23 bin 122 metrekarelik tesis için merkezi bütçeden Diyanet’e 279 milyon 185 bin TL ayrıldığı öğrenildi.

İzmir Dini Yüksek İhtisas Merkezi’nin temelinin atıldığı 2022 yılında yapılan harcama kayıtlara, 18 milyon TL olarak geçti. 2023 yılında inşasına hız verileceği öğrenilen ihtisas merkezi için Diyanet İşleri Başkanlığı’na 67 milyon 300 bin TL kaynak aktarıldı. 2023 yılının sonuna kadar 85 milyon 300 bin TL harcama öngörülen tesisin tamamlandığında kamunun kasasından çıkacak toplam paranın ise 279 milyon 185 bin TL olacağı bildirildi.

ELAZIĞ’A DA DEV KÜLLİYE

Öte yandan İzmir Dini Yüksek İhtisas Merkezi için 279,1 milyon TL’yi gözden çıkaran Diyanet, Elazığ’a inşa ettirdiği Harput Diyanet Külliyesi için de kesenin ağzını açtı. 2018-2021 döneminde 89 milyon 249 bin TL harcanan külliye için 2022 yılında 3 milyon TL’lik ek harcama gerçekleştirildi.

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ALLAH BELANIZI VERİR
19.01.2023 10:38
ÇOK DAHA HAYIRLI VE İHTİYACI OLANLARIN DERTLERİNİ ÇÖZMEK VARKEN BU REZİLCE PROJE NEDİR MİLLETİ KENDİNİZE DÜŞMAN ETTİNİZ SİZİN SAYENİZDE MİLLET DİNDEN SOĞUDU!!  
 
Mk
19.01.2023 10:31
Bu akp ve teyyip yirmi yıl daha kalsalar yeşil alan namına hiç bir yer kalmaz he bi de neden hep vatandaş kemer sıkar anlayan cvp yazsım  
 
yigit
19.01.2023 10:30
benim hakkım haram olsun,biz ekmek parası hesabında iken böyle saltanat süren zihniyete haram zıkkım olsun.  
 
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