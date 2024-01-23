Diyanet'ten Sevan Nişanyan hakkında suç duyurusu

Başkanlık hukuk danışmanları tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan dilekçede, Nişanyan’ın ezan ve müezzinler hakkındaki ifadelerine yer verildi.

Dilekçede, ezanın İslam medeniyetinin bir simgesi ve ortak dili olduğu belirtildi ve şunlar ifade edildi: "Sevan Nişanyan’ın ifadeleriyle, İslam’ın sembolü olan ezan küçümsenmiş, tüm Müslümanların dini değerlerine saldırılmış ve hakaret edilmiştir. İslam dininin inançları, ibadet ve ahlak ilkeleriyle ilgili görevleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek gibi bir görevi kanunla kendisine verilen başkanlığımız ve personeli incitilmiştir.

Şüphelinin ifadeleriyle, saygı sınırları aşılarak Türk milletinin inanç ve manevi değerlerine düşmanca bir tavır sergilenmiş, kutsallarımıza dil uzatılmış, insan onuru ve şerefi hiçe sayılarak toplumda bölünmeye ve gerginliğe yol açacak şekilde halkın büyük bir çoğunluğu tahrik edilmiş ve küçük düşürülmüştür."

Dilekçede, Nişanyan hakkında “kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlarından kamu davası açılması talep edildi.

SEVAN NİŞANYAN KİMDİR?

Sevan Bedros Nişanyan, 21 Aralık 1956’da İstanbul’da doğmuş bir Türkiye Ermenisi yazardır. Eğitimini ABD’de Yale Üniversitesi’nde felsefe ve Columbia Üniversitesi’nde siyaset bilimi üzerine yapmıştır. Eserleri arasında etimoloji alanında çalışmaları, seyahat kitapları ve köşe yazıları bulunmaktadır.

Nişanyan, Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğu bölgeleri hakkında resmi görüşün verilerini sorgulayan “Ankara’nın Doğusundaki Türkiye” adlı gezi rehberi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş dönemine ilişkin eleştirel görüşlere yer veren “Yanlış Cumhuriyet: Atatürk ve Kemalizm Üzerine 51 Soru” adlı kitaplarıyla tanınmaktadır.

2004’te İnsan Hakları Derneği tarafından verilen Ayşenur Zarakolu Özgür Düşünce Ödülü’ne layık görülmüştür. 2017 yılında hapisten firar etmesinin ardından Yunanistan’ın Sisam adasında dört yıl boyunca yaşamıştır.. Ekim 2021’de Belgrad üzerinden Sisam adasına dönerken Yunanistan makamları tarafından persona non grata ilan edilerek sınırdışı edilmiştir.