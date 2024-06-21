Diyanet'ten yeni uygulama! Kaybolmanın önüne çekilecek

Düzenleme: Kaynak: AA
Diyanet'ten yeni uygulama! Kaybolmanın önüne çekilecek

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2024 Hac Organizasyonu kapsamında depremzede, hasta veya yakınlarını kaybedenlerin yanı sıra kalabalıktan veya kaybolmaktan korkan hacılar için manevi destek danışmanı görevlendirdi.

Bu yıl ilk kez gerçekleştirilen bu uygulama ile kutsal topraklarda bulunan hacılara danışmanlık hizmeti sağlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nden Sevde Düzgüner, fetva, irşat ve manevi destek konularında hizmet verdiklerini açıkladı. Düzgüner, bu yıl ilk kez başlatılan manevi destek hizmetinin, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın diğer hizmetleri gibi özel eğitimli danışmanlar tarafından yürütüldüğünü belirtti.

Düzgüner, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası bölgede verilen manevi destek hizmetlerinin hacda da sürdürüldüğünü ifade etti. Deprem bölgelerinden gelen kafilelere özel danışmanlar atandı ve bu yıl 12 kafilenin kendilerine özel manevi danışmanları oldu. Danışmanlar, hacıları kutsal topraklarda karşıladı, onlarla birlikte kaldı ve tavaf etti, her an yanlarında olduklarını hissettirdi.

Kaybolma korkusu yaşayan veya yakınlarını kaybeden hacılara da manevi destek sağlandı. Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı hastanelerden Suudi Arabistan'daki hastanelere sevk edilen hastalara da bu hizmet verildi.

Uygulamadan memnun kalan hacı adayları, manevi danışmanlara teşekkürlerini iletti. Düzgüner, manevi destek hizmetinin birebir ve grup görüşmeleri şeklinde yapıldığını ve şu ana kadar yaklaşık bin görüşme gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi.

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