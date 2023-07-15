Diyanet'ten yurtdışı hutbelerine 'FETÖ' ayarı

FETÖ darbe girişiminin üzerinden 7 yıl geçti. Cuma hutbesinde 15 Temmuz'u konu edinen Diyanet'in yurtdışındaki hutbesinde farklı ifadeler kullandığı ortaya çıktı.

Diyanet'ten yurtdışı hutbelerine 'FETÖ' ayarı

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın cuma namazı için paylaştığı hutbenin yurtiçi ve yurtdışı için farklı versiyonlarının olduğu ortaya çıktı.

Yurtiçi için yayınlanan hutbede FETÖ ifadesi kullanılırken, yurtdışı hutbesinde bu ifadenin kullanılmadığı görülüyor.

Cumhuriyet'ten Sena Tufan'ın haberine göre Diyanet, Türkiye’deki camilerde okutulan hutbesinde, “Bundan tam yedi yıl önce 15 Temmuz gecesinde, milletimizin birliği ve devletimizin bekası FETÖ tarafından hedef alındı. Ancak o gece, Rabb’imizin yardımı yine bizimleydi.

Millet ve devlet el ele vererek bozguncuların karşısında dimdik durduk. Destansı bir direnişle dahili ve harici hainlerin emellerini boşa çıkardık.

Onlar tuzak kurdular. Allah da onların tuzaklarını bozdu” ifadelerine yer verdi.

yurtici-hutbe-1.jpg

Ancak Türkiye’deki ve yurtdışındaki hutbelerde farklı ifadeler kullanıldı.

Buna göre Diyanet’in Türkiye’deki hutbelerinde “FETÖ” ifadesi kullanılırken yurtdışındaki hutbelerde FETÖ denilmemesi dikkat çekti.

"DİNİ DUYGULARIN SÖMÜRÜLMESİ"

Yurtdışındaki hutbelerde ise şu ifadeler kaydedildi:

yurt-disi-hutbe.jpg

“İstismar en fazla bilgisizlikten beslenir. Doğru ve yeterli bilgilerden yoksun insanların, daha kolay istismar edilebildiği bir hakikattir. Aldatmak dinimizce yasak kılınmıştır. Aldatmanın her türlüsü günahtır ve aldatmak, günah olduğu kadar bir kişilik bozukluğu ve ahlaki deformasyondur.

Aldatmanın istismarın en kötüsü ise dini duyguların sömürülmesi, dinden kaynaklı güven ve itimadın kötüye kullanılmasıdır.

Nitekim Türkiye’mizde 15 Temmuz 2016 tarihinde demokrasiye ve milli iradeye karşı gerçekleşen kalkışmanın arkasında da dini duyguların ve güvenin istismar edilmesi yatmaktadır.”

İlgili Haberler
Diyanet İşleri Başkanlığı 240 şube müdürü alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı 240 şube müdürü alacak
Diyanet İşleri 146.5 milyon lirayı 'yolluk' yapacak
Türkiye'de vatandaş kırmızı ete hasretken Diyanet Moritanya'yı doyurdu
Bakanlıklardan fazla bütçesi olan Diyanet'ten yeni evleneceklere "tasarruf" tavsiyesi
Öne Çıkanlar
DP altılı masayı ağardan sattı: Eski DP’li isimden bomba Mehmet Ağar iddiası
DP altılı masayı ağardan sattı: Eski DP’li isimden bomba Mehmet Ağar iddiası
Vatandaşa ensar-muhacir edebiyatı yapan işverenler
Vatandaşa ensar-muhacir edebiyatı yapan işverenler
Maaş zamları belli oldu mu? Emekli ve memur maaşları ne kadar oldu?
Maaş zamları belli oldu mu? Emekli ve memur maaşları ne kadar oldu?
Kanser hastası çocukların ilaç talepleri reddedildi
Kanser hastası çocukların ilaç talepleri reddedildi
Kerberos ne demek? Kerberos sıcakları ne anlama geliyor?
Kerberos ne demek? Kerberos sıcakları ne anlama geliyor?
Erdoğan’la Bahçeli arasındaki seyyanen zam görüşmelerini içeriği sızdı
Erdoğan’la Bahçeli arasındaki seyyanen zam görüşmelerini içeriği sızdı
Son Haberler
İki servis minibüsü çarpıştı Yaşam
İki servis minibüsü çarpıştı
Uludağ Milli Parkı kararı Resmi Gazete'de Güncel
Uludağ Milli Parkı kararı Resmi Gazete'de
Beşiktaş Ausburg maçı hangi kanalda? Belli oldu Spor
Beşiktaş Ausburg maçı hangi kanalda? Belli oldu
İsrail'in Cenin saldırısı Washington'da protesto edildi Dünya
İsrail'in Cenin saldırısı Washington'da protesto edildi
Galatasaray Csakvar maçının kanalı belli oldu. Angelino sahnede Spor
Galatasaray Csakvar maçının kanalı belli oldu. Angelino sahnede
Gece kulübünde başlayan kavga sokağa taştı Yaşam
Gece kulübünde başlayan kavga sokağa taştı