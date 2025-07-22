Diyarbakır alev alev! Termometreyi gören şok oldu

Kaynak: İHA
Diyarbakır alev alev! Termometreyi gören şok oldu

Sıcak havalar ülke genelinde etkisini gösterirken termometreler 47 dereceye kadar çıktı. Çocuklar süs havuzlarına girerek serinlerken yetişkinler ise camiye gidip serin yere çekildi.

Termometrenin 47 dereceyi gösterdiği kentte vatandaşlar serinlemenin yollarını aradı. Özellikle çocuklar merkez Sur ilçesinde bulunan tarihi Anzele Parkı'nın süs havuzuna akın etti. Aileleriyle birlikte gelen çocuklar, suya girerek sıcak havadan bir nebze de olsa kurtulmaya çalıştı.

Yetişkinler ise çareyi camilere sığınmakta buldu. Camilerin serin ortamlarında uzanarak dinlenen vatandaşlar, dışarıdaki yakıcı sıcaktan korunmaya çalıştı.

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Diyarbakır’da gün içerisinde açık alanda bulunmak zorunda kalanlar ise gölgelik alanları tercih ederek güneşten kaçtı.

"GELMEZ OLAYDIM, ÇOK SICAK"

Batman’dan arkadaşlarını ziyarete geldiğini belirten Ahmet Can Yiğit, "Gelmez olaydım, çok sıcaktır. Dayanamıyorum, birazdan geri döneceğim" dedi.

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Muhammed Savaş ise, Diyarbakır’ın 48 ile 50 derece sıcaklıkta olduğunu değerlendirerek, "Bu sıcaklarda mecburen başımıza su dökerek serinlemeye çalışıyoruz veya camilere gidip uzanıyoruz. İstanbul’da da yaşadım, orada nem vardı burasıda cehennem ateşi gibi sıcaktır" ifadelerini kullandı.

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Ankara’dan gezmeye gelen Yakup Yaşar da, sıcaklardan dolayı gezmeyi bırakıp camiye sığındığını kaydederek, "Hava çok sıcak olduğu için mecburen camiye geldik. Caminin serin olmasından dolayı burayı tercih ettim. Gördüğünüz gibi herkes kendini bu serin atmosfere atmış durumda. Camilerde olmasa yandık biz" şeklinde konuştu.

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