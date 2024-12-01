Diyarbakır Lice’de dehşet: 2 kardeşini öldürdü babasını yaraladı

Olay, sabah saatlerinde Lice ilçesi kırsal Baharlar Mahallesi'nde meydana geldi. M.A. ile kardeşleri Veysi ve Abdurrahman Akdemir ve babası İhsan Akdemir arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya döndü, M.A. kardeşlerine ve babasına silahla ateş etti. M.A. kaçarken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrolde Veysi ve Abdurrahman Akdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Hayati tehlikesi bulunan İhsan Akdemir ilk müdahalenin ardından ambulansla Lice Halis Toprak Vakfı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Akdemir kardeşlerin cenazeleri ise otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma, mahallede önlem alırken, M.A.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.